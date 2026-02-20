En pleine cession d’actifs avec Altice, Patrick Drahi relance ses ambitions médias en Israël avec une acquisition

Après la vente de ses médias français, ce nouvel investissement confirme que Patrick Drahi n’abandonne pas pour autant ses ambitions dans l’audiovisuel.

Malgré l’endettement toujours élevé d’Altice, qui a conduit le groupe à céder de nombreux actifs dont BFMTV et RMC et alors que la vente de SFR est également aujourd’hui engagée, Patrick Drahi ne renonce pas pour autant à l’audiovisuel. L’homme d’affaires s’intéresse désormais à la chaîne israélienne “13”, illustrant sa volonté de maintenir une présence dans ce secteur malgré la restructuration financière en cours de son groupe.

Selon Challenges, Patrick Drahi a conclu un accord pour entrer au capital de la chaîne 13 en rachetant dans un premier temps environ 15 % des parts, avec la possibilité de monter progressivement jusqu’à 75 % et d’en prendre le contrôle. L’opération, estimée à près de 40 millions de dollars, reste soumise à l’approbation des autorités de régulation israéliennes.

La chaîne 13, aujourd’hui détenue majoritairement par le groupe du milliardaire Len Blavatnik, est l’une des principales chaînes privées du pays. Ce projet permettrait à Patrick Drahi de renforcer sa présence médiatique en Israël, où il contrôle déjà la chaîne d’information internationale i24NEWS. Cette initiative intervient alors qu’Altice poursuit une profonde restructuration financière visant à réduire une dette massive.

