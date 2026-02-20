Ericsson, partenaire d’Orange et Bouygues, innove avec de l’IA dans les réseaux et un routeur high-tech

Entre automatisation des réseaux télécoms et connectivité avancée pour les flottes de véhicules, Ericsson place l’IA au centre de deux annonces majeures.

À l’approche du Mobile World Congress, Ericsson, équipementier télécom bien connu et partenaire d’Orange et Bouygues Telecom (pour la 5G+) multiplie les annonces autour de l’intelligence artificielle. Le groupe suédois officialise d’une part un partenariat stratégique avec Mistral AI pour appliquer des modèles d’IA avancés aux réseaux télécoms, et dévoile d’autre part un nouveau routeur 5G embarqué intégrant IA en périphérie, double SIM active et géolocalisation au centimètre.

Ericsson et Mistral AI : l’IA au cœur des réseaux

La collaboration entre Ericsson et Mistral AI repose sur des expertises complémentaires : les modèles de pointe et outils d’IA générative de la start-up française d’un côté, et les décennies d’expérience d’Ericsson dans les systèmes radio, cloud et réseau de l’autre. L’objectif affiché est d’améliorer significativement les performances, l’automatisation et la fiabilité des réseaux opérateurs.

Concrètement, le partenariat vise à accélérer la livraison logicielle et la R&D, notamment autour de la 6G, à automatiser la traduction de code legacy et à déployer des agents d’IA sur mesure pour optimiser des workflows complexes au sein de la division Networks. Les deux entreprises ambitionnent d’aligner l’innovation en IA sur les exigences des réseaux de niveau opérateur, en matière de sécurité, de performance et de résilience.

Cette annonce s’inscrit aussi dans un contexte plus large : Mistral AI a récemment annoncé un investissement majeur en Suède pour développer une infrastructure dédiée à l’IA. Ericsson pourrait ainsi bénéficier à terme de capacités de calcul locales, conformes aux exigences européennes (RGPD, souveraineté des données), et réduire sa dépendance à des infrastructures extra-européennes.

Ericsson, de son côté, assume pleinement sa stratégie IA. Le groupe intègre déjà des capacités d’inférence en temps réel dans ses radios, antennes et logiciels 5G pour optimiser trafic, couverture et qualité de service. Il promeut également le concept d’« Agentic AI », des systèmes capables d’agir comme des agents autonomes, coordonnant des tâches complexes et interagissant en langage naturel avec les opérateurs. L’objectif final reste l’automatisation avancée et l’évolution vers des réseaux autonomes.

Cradlepoint R2400 : un routeur 5G embarqué nouvelle génération

En parallèle, Ericsson a présenté le routeur 5G Cradlepoint R2400, un équipement destiné aux véhicules connectés (ambulances, bus, flottes professionnelles). Ce modèle combine pour la première fois trois technologies au sein d’un même boîtier : deux cartes SIM actives simultanément sur un seul modem, une géolocalisation au centimètre près et une capacité d’IA embarquée fonctionnant sans connexion cloud.

Grâce à la gestion simultanée de deux SIM, le routeur peut surveiller en permanence deux opérateurs et basculer de l’un à l’autre jusqu’à dix fois plus vite que les solutions existantes, assurant une continuité de service pour les flux critiques (voix, vidéo, données). Il peut également agréger jusqu’à cinq connexions cellulaires et, si nécessaire, basculer vers des constellations de satellites en orbite basse comme Starlink.

Côté positionnement, le R2400 combine les technologies RTK (Real-Time Kinematics) et dead-reckoning pour localiser un véhicule au centimètre près, contre un à trois mètres pour un GPS classique. Un niveau de précision utile pour la coordination d’interventions d’urgence ou d’opérations logistiques fines. Le routeur intègre également le Wi-Fi 7, avec des débits annoncés deux à quatre fois supérieurs aux générations précédentes, ainsi qu’une puissance de calcul locale 2,5 fois supérieure à celle du modèle antérieur. Cette capacité d’edge computing permet d’analyser des images ou de traiter des données directement à bord, sans dépendre d’une connexion cloud.

La plateforme de gestion NetCloud embarque enfin un assistant basé sur l’IA capable de surveiller le réseau et de détecter des anomalies de manière proactive. Conçu pour évoluer, le R2400 pourra être mis à niveau via un simple remplacement de modem lors des prochaines évolutions 5G. Sa commercialisation est prévue au second trimestre 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox