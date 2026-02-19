Le tout nouveau Pixel 10a de Google est disponible en précommande chez Free Mobile, avec une offre spéciale pour certains abonnés

Vous pouvez déjà vous procurer le dernier smartphone de Google en précommande chez Free Mobile.

Récemment présenté par Google, le Pixel 10a est disponible à la précommande sur le site de Free Mobile, avec une livraison prévue pour le 5 mars prochain. Cette nouvelle proposition de smartphone milieu de gamme avec un accent important mis sur la durée de vie et sur l’autonomie est disponible en quatre coloris : noir volcanique, rouge framboise, lavande et brume, avec un bonus reprise de 100€.

On peut d’ores et déjà commander les deux versions disponibles, avec respectivement 128 et 256 Go de stockage. Voici les prix proposés :

128 Go : 549€ au comptant, ou 129€ à la commande puis 14.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 60€)

256 Go : 649€ au comptant, ou 139€ à la commande puis 17.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 78€)

A noter cependant, si vous êtes abonné à un forfait Free 5G+ ou Série Free, vous pouvez bénéficier d’une offre de remboursement de 50€ sur votre achat pour la version 128 Go. L’offre est valable jusqu’au 18 mars prochain et il vous suffira de réaliser la manipulation décrite dans cette brochure.

Le Google Pixel 10a mise sur un design entièrement repensé avec un dos plat et une barre photo intégrée de manière plus discrète. Il adopte un châssis en aluminium 100 % recyclé associé à une coque arrière en composite mat, avec une certification IP68 contre l’eau et la poussière et une protection Corning Gorilla Glass 7i. Son écran Actua POLED de 6,3 pouces (1080 × 2424 pixels) propose un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 3000 nits en pic. Le smartphone affiche des dimensions de 153,9 × 73,0 × 9,0 mm pour un poids de 183 g.

Animé par la puce Google Tensor G4 avec coprocesseur de sécurité Titan M2 et 8 Go de RAM LPDDR5x, le Pixel 10a est proposé en 128 Go ou 256 Go de stockage. Il fonctionne sous Android 16 et bénéficie de sept ans de mises à jour système et de sécurité. Côté photo, il embarque un double module arrière de 48 Mpx (f/1.7) et 13 Mpx ultra grand-angle (120°), ainsi qu’une caméra frontale de 13 Mpx (96,1°). Sa batterie de 5100 mAh promet plus de 30 heures d’autonomie (jusqu’à 120 heures en mode ultra économiseur), avec recharge filaire rapide (50 % en 30 minutes avec un chargeur 45 W) et recharge sans fil Qi. Compatible 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 et USB-C 3.2, il intègre également le SOS par satellite. Sans oublier l’un des arguments phare mis en avant par Google, sa compatibilité avec Gemini qui pousse de nombreuses fonctionnalités utilisant l’IA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox