Free augmente le prix de son forfait Série Free, le contenu reste identique

Free Mobile revoit une nouvelle fois sa formule Série Free. Après avoir réduit fin décembre l’enveloppe de data de 140 Go à 110 Go sans toucher au tarif, l’opérateur procède cette fois à un ajustement inverse : le contenu reste strictement le même, mais le prix augmente pour les nouveaux abonnés seulement.

La Série Free 110 Go en 5G est désormais affichée à 9,99€/mois pendant un an, contre 8,99€/mois auparavant. À l’issue de cette période promotionnelle, les abonnés basculeront vers le forfait Free 5G+ à 19,99€/mois, comme c’était déjà le cas. Aucun changement en revanche sur les prestations incluses : 110 Go en France, appels, SMS et MMS illimités, 30 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, option eSIM Watch incluse, Free mVPN et l’accès à l’application Free TV avec plus de 300 chaînes.

Malgré cette hausse de prix, Free reste globalement bien positionné face à la concurrence. Bouygues Telecom propose actuellement un forfait B&You avec 100 Go en 5G à 9,99€/mois, tandis que Sosh affiche une offre 100 Go à 10,99€/mois en 4G et Red by SFR un forfait 5G 100 Go à 7,99€/mois. Dans ce contexte, la Série Free conserve un positionnement compétitif, notamment grâce à ses services inclus comme Free mVPN ou encore l’accès à Free TV, qui continuent de différencier l’opérateur sur le segment des forfaits intermédiaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox