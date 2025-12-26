Free Mobile baisse déjà la data incluse dans son forfait Série Free

Tout comme la concurrence, Free Mobile réduit la data incluse dans son offre intermédiaire sans changer le prix.

À peine quelques jours après avoir renforcé son forfait Série Free, Free Mobile opère déjà un nouveau changement. L’opérateur a revu à la baisse l’enveloppe de données incluse dans son offre mobile temporaire, désormais affichée à 110 Go en 5G, contre 140 Go auparavant, le prix ne change pas, soit 8,99€/mois pendant 1 an, avant de basculer sur le forfait Free 350 Go à 19,99€/mois.

Les abonnés ayant souscrit avant ce changement conservent intégralement leur enveloppe de data et leur tarif initial, jusqu’au terme de leur année de validité. Aucune modification rétroactive n’est appliquée, une pratique désormais bien connue sur les offres Série Free.

Malgré cette baisse de la data incluse, la Série Free conserve l’ensemble de ses avantages, appels, SMS et MMS illimités en France, 30 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, option eSIM Watch incluse, accès à Free mVPN, et Free TV+, avec plus de 300 chaînes accessibles sur de nombreux supports.

Face à cette nouvelle formule, Sosh propose désormais 100 Go (dont 40 Go en Europe) pour 9,99 €/mois au lieu de 150 Go auparavant , mais uniquement en 4G. B&You affiche 80 Go pour 8,99 €/mois contre 130 Go récemment, tandis que RED by SFR mise sur 100 Go à 7,99 €/mois au lieu de 120 Go jusqu’à présent.

