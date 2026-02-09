La Commission Européenne s’attaque à la sécurité des câbles transportant internet à travers le globe

Face à des risques croissants, la Commission européenne déploie une nouvelle boîte à outils visant à renforcer la sécurité et la résilience des câbles sous-marins, infrastructures clés pour les communications et l’économie numérique.

Essentiels au fonctionnement d’Internet et aux échanges de données entre les continents, ces câbles assurent une part majeure des communications mondiales et jouent un rôle central pour l’économie et la souveraineté numérique de l’Union européenne.

Une réponse face à un contexte particulier

Alors que les menaces pesant sur ces infrastructures critiques se multiplient, l’Union européenne entend améliorer à la fois leur protection, leur résilience et leur capacité de développement. L’objectif est de mieux prévenir les incidents, de détecter plus rapidement les défaillances ou actes malveillants, et de faciliter les opérations de réparation et de rétablissement.

La Commission a ainsi élaboré une boîte à outils composée de six mesures stratégiques et de quatre mesures techniques et de soutien. L’ensemble repose sur quatre piliers : la prévention, la détection, la réponse et le rétablissement, ainsi que la dissuasion. Ces travaux s’appuient notamment sur une évaluation des risques publiée en octobre 2025 par un groupe d’experts, qui identifiait différents scénarios de menace, les vulnérabilités existantes et les dépendances liées aux réseaux de câbles sous-marins.

Pour accompagner cette stratégie, l’Union européenne prévoit une enveloppe globale de 347 millions d’euros destinée à financer des projets stratégiques liés aux câbles sous-marins. Une partie de ces fonds sera directement consacrée aux initiatives soutenant la nouvelle boîte à outils.

Deux appels à projets, pour un montant total de 60 millions d’euros, viseront le financement de modules de réparation de câbles. Un appel distinct de 20 millions d’euros portera sur le déploiement de systèmes de câbles dits SMART, intégrant des capteurs et des dispositifs de surveillance capables de collecter en temps réel des données océaniques et sismiques.

Source : Alloforfait

