Free Mobile : une incohérence révélée par la communauté Free, certains abonnés au forfait à 19,99€/mois sont privés du VPN inclus

Alors que Free Mobile met en avant son VPN mobile inclus dans son forfait le plus musclé, certains abonnés issus d’anciennes offres Veepee découvrent qu’ils en sont exclus, malgré un forfait identique.

Depuis septembre 2025, Free Mobile met en avant un argument fort : inclure un VPN maison (mVPN) directement intégré à son réseau mobile, sans application tierce ni surcoût. Ce service est inclus dans les forfaits Série Free et Mobile Free 5G+ à 19,99€/mois de l’opérateur, son activation a d’ailleurs très récemment été simplifiée via l’application officielle Free.

Pourtant, plusieurs abonnés découvrent aujourd’hui qu’ils ne peuvent pas en profiter, malgré un forfait affiché à 19,99 € par mois. Une incohérence pointée du doigt par un membre bien connu de la communauté. Sur X, Tiino-X83 a mis en lumière ce 7 février une anomalie concernant l’accès à mVPN pour certains anciens clients passés par des offres Veepee qui se voient refuser l’accès au VPN, alors même qu’ils sont aujourd’hui sur le forfait Free 5G standard.

Hey @FreeMobile/@Free_1337, on a un petit souci avec Free mVPN Certains forfaits Free (anciens forfaits Veepee, devenus forfait Free 5G après 1 an) n’ont pas accès à mVPN Pourquoi certains forfaits Veepee ont accès à mVPN (Veepee 2018), alors que d’autres non (Veepee 2019) ? pic.twitter.com/d7dkee4I3j — Tiino-X83 (@TiinoX83) February 7, 2026

Parmi les exemples relevés : si une offre Veepee de mars 2018 (0,99 € pendant un an, puis 19,99 €) donne bien accès à mVPN, ce n’est pas le cas d’une offre septembre de 2019 (9,99 € pendant un an puis 19,99€/mois, smartphone offert, engagement 24 mois). Même situation pour une offre d’août 2020 avec smartphone inclus et engagement de deux ans.

Sur le papier, ces abonnés disposent pourtant désormais du même forfait. En recoupant les témoignages, un critère semble déterminant : les forfaits privés de mVPN sont ceux qui incluaient à l’origine un engagement de 24 mois, et un téléphone offert. À l’inverse, les offres Veepee « SIM only », sans mobile ni engagement, conservent l’accès au VPN. Très utile, mVPN permet de sécuriser la navigation, de renforcer la confidentialité, de bloquer certains contenus frauduleux, et d’accéder ponctuellement à des sites géo-restreints.

