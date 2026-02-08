Les nouveautés de la semaine chez Free : 6 chaînes cinéma offertes sur les Freebox, lancement d’un offre spéciale réservée à certains abonnés, etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Bonne nouvelle, Free lance “une offre spéciale” Eurosport 1 et 2 avec HBO Max offerts pour certains abonnés Freebox (Révolution, Ultra et peut-être plus). Plus d’infos…

Lancée en décembre 2021 sur les Players des Freebox, la plateforme de SVOD Outbuster poursuit aujourd’hui son déploiement en arrivant sur l’application Free TV, avec une accessibilité sur la version web, ou encore iOS et Android de la plateforme TV de l’opérateur. Plus d’infos…

Attention : les abonnés Free Mobile qui avaient activé l’offre promotionnelle liée à Mistral AI à son lancement, arrivent bientôt à la fin de leur période gratuite. Dans quelques jours, le 10 février, cette option jusque-là offerte deviendra payante, sauf résiliation préalable. Plus d’infos…

Comme l’année dernière, Free met en clair sur les Freebox avec option TV les chaînes Drive In Movie Channel, Ciné Western+, Ciné Nanar+, Emotion’L+, Scream’IN+ et Fréquence Novelas+. L’accès est offert jusqu’au 28 février. Plus d’infos…

De nouvelles promos dans la boutique réservée aux abonnés Freebox, jusqu’à 200€ d’économies sur des Smart TV 4K. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : découvrez 2 nouveaux jeux à récupérer gratuitement. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free Mobile met enfin à jour sa carte de couverture 4G/5G mais… Plus d’infos…

Alors que Free Mobile met en avant son VPN mobile inclus dans son forfait le plus musclé, certains abonnés issus d’anciennes offres Veepee découvrent qu’ils en sont exclus, malgré un forfait identique. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox