Des abonnés Free Mobile ne profiteront plus dans quelques jours d’une option offerte, il faudra résilier ou payer

Les abonnés Free Mobile qui avaient activé l’offre promotionnelle liée à Mistral AI à son lancement, arrivent bientôt à la fin de leur période gratuite. Dans quelques jours, le 10 février, cette option jusque-là offerte deviendra payante, sauf résiliation préalable. Un détail que certains pourraient oublier… et qui risque de se traduire par une incompréhension sur la facture.

Déjà presqu’un an, Free Mobile a lancé le 10 février 2025 une opération spéciale permettant à ses abonnés de bénéficier gratuitement pendant 12 mois du service Le Chat Pro, la version premium de l’assistant conversationnel de Mistral AI. Cette offre était réservée aux clients des forfaits 2 €, Série Free et Forfait Free 5G, sous réserve de ne pas déjà disposer d’un abonnement payant. Elle devait impérativement être activée depuis l’Espace Abonné avant le 10 août 2025, date limite fixée par l’opérateur.

Les abonnés ayant souscrit dès le lancement, à savoir le 10 février dernier, sont donc les premiers concernés la fin de la gratuité. Conformément aux conditions initiales, l’option est gratuite pendant un an, puis reconduite automatiquement en abonnement payant. À l’issue de la période offerte, elle est facturée : 17,99 € par mois TTC (14,99 € HT). L’offre étant sans engagement, elle peut être résiliée à tout moment. Mais en l’absence de démarche de la part de l’abonné, la facturation démarre automatiquement. Pour résilier, il suffit de se rendre dans l’espace abonné Free Mobile, et d’accéder à la gestion des options, puis de résilier en un clic l’option Le Chat Pro avant la fin des 12 mois. Pour ceux qui ont activé l’offre gratuite avant le 10 août, il est nécessaire de vérifier la date à laquelle vous avez souscrit afin de résilier avant qu’il ne soit trop tard, à moins que vous souhaitiez continuer l’aventure avec Le Chat Pro, dans ce cas, aucune manipulation n’est requise.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox