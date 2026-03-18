Free lance une transformation importante “en arrière plan” pour ses players Freebox Révolution et Devialet

Dans le cadre de deux modifications internes visant les boîtiers TV Freebox Révolution Devialet, Free recherche une centaine de testeurs.

Free lance un appel à ses abonnés les plus engagés. Sur son bugtracker officiel, l’opérateur recherche actuellement une centaine de bêta-testeurs pour expérimenter en avant-première de futures évolutions techniques concernant les Players Freebox Révolution et Devialet. Derrière cette initiative se cache un chantier important… mais quasiment invisible pour les utilisateurs.

Dans le détail, Free indique travailler sur deux transformations internes majeures. La première concerne une unification des bases logicielles entre les Players Devialet et Révolution. L’objectif est clair : harmoniser les branches de code afin de simplifier le développement et la maintenance de ces deux équipements, pourtant lancés à plusieurs années d’intervalle.

La seconde évolution touche à l’infrastructure elle-même. Free prévoit en effet de migrer ces Players vers les systèmes réseau et serveurs utilisés par FreeTV, présentés comme plus modernes et plus performants. Une transition qui s’inscrit dans une logique globale de rationalisation technique au sein de l’écosystème Freebox. Pour les abonnés, toutefois, il ne faut pas s’attendre à une révolution visible. Free insiste sur le fait que ces changements resteront essentiellement en arrière-plan. L’application FreeTV ne sera pas installée sur les Players concernés et l’expérience utilisateur devrait rester globalement identique, à l’exception possible de quelques ajustements sur les interfaces Replay ou VOD.

Dans ce contexte, le rôle des bêta-testeurs sera surtout de détecter d’éventuels dysfonctionnements ou bugs liés à ces migrations. Free cherche d’ailleurs des profils variés afin de couvrir un maximum d’usages, preuve que l’opérateur veut sécuriser au maximum cette transition technique avant un déploiement plus large.

Avec cette démarche, Free confirme une tendance de fond : moderniser progressivement ses infrastructures tout en conservant une expérience utilisateur stable, notamment pour ses équipements les plus anciens encore largement utilisés. Une évolution discrète, mais essentielle pour préparer la suite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox