Free Mobile booste fortement son forfait Série Free, le prix ne bouge pas

Free Mobile fait évoluer une nouvelle fois sa Série Free, et cette fois, l’opérateur muscle clairement son offre. Exit les 110 Go proposés en février : la formule grimpe désormais à 150 Go en 5G et s’aligne sur la concurrence, tout en conservant un tarif attractif.

Le forfait Série Free inclut désormais de 150 Go en France métropolitaine sauf hausse de prix, soit 9,99€/mois pendant un an, avant une bascule vers le forfait Free 5G+ à 19,99€/mois. Le reste de la formule ne change pas : appels, SMS et MMS illimités en France, 30 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, ainsi que plusieurs services inclus comme l’option eSIM Watch, Free mVPN et l’accès à l’application Free TV avec plus de 300 chaînes.

Avec cette hausse significative de l’enveloppe data, Free revient dans la course face à une concurrence particulièrement agressive ces dernières semaines. RED by SFR propose par exemple jusqu’à 150 Go en 5G à 9,99€/mois, tandis que Bouygues Telecom propose 150 Go à 10,99/mois aussi en 5G. Dans le même temps, Sosh affiche une offre 150 Go en 4G à 11,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox