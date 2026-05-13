Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free est un précurseur et se lance à l’assaut d’un nouveau marché…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

13 mai 2008 : Canal + à la demande disponible en avant-première pour les Freenautes

Un service bien particulier arrive chez les abonnés Freebox avant même son lancement pour le grand public. C’est en effet Canal + à la demande qui sera disponible pour les abonnés Canal+ le bouquet de Free dès le 13 mai 2008, une arrivée en avant-première chez l’opérateur, après un premier lancement dans une version pour PC. Les Freenautes ont donc pu accéder à des contenus inédits Canal à tout moment ou bien à des séries ou films populaires, avant tout le monde.

14 mai 2009 : partager en toute simplicité

Free simplifiait la vie de ses abonnés en leur permettant de partager encore plus facilement leurs contenus numériques au sein du foyer. Le 14 mai 2009 marquait l’introduction d’un nouveau service reposant sur le protocole Universal Plug & Play (UPnP AV) supporté par le boîtier TV de la Freebox HD. Les Freenautes pouvaient ainsi diffuser de façon très simple sur leur télévision les contenus numériques (photos et vidéos) de leur(s) ordinateur(s). Cette technologie permettait également à vos appareils de se connecter “tout seuls” à internet via la Freebox.

Cette nouvelle fonctionnalité de la Freebox HD était novatrice en soi pour partager des contenus en ce qu’elle ne nécessite aucun transfert sur le disque dur de la Freebox ni aucune configuration particulière de cette dernière. Elle est encore utilisée aujourd’hui et s’est développée avec des applications mobiles poussant à fond le concept sur smartphone par exemple.

14 mai 2024 : M6+ se lance

C’est fait ! M6+ vient de rejoindre l’offre Freebox en ce 14 mai 2024, c’est à dire le jour du lancement de cette nouvelle plateforme. Elle est disponible depuis la rubrique replay, en lieu et place de M6 Play. Une toute nouvelle plateforme repensée pour le groupe M6 qui se tournait alors vers l’aventure du streaming.

15 mai 1973 : inauguration du plus grand centre téléphonique d’Europe à Paris

Le 15 mai 1973, le Ministre des Postes et Télécommunications Hubert Germain inaugure, en présence du Premier Ministre Pierre Messmer le centre téléphonique de Paris-Tuileries, qui fut alors le plus important d’Europe en termes de taille et de capacité. A l’époque de son annonce, le projet avait fait polémique puisque se plaçant dans un quartier important de Paris, proche du Louvre. Et l’architecture administrative française n’avait pas vraiment le vent en poupe, nous avons d’ailleurs retrouvé un petit reportage pour vous plonger un peu dans le passé et permettre à ceux qui ne l’ont pas vécu (comme votre rédacteur) de voir comment étaient perçus les centres téléphoniques en France, dans les années 70.

15 mai 2019 : les prix des appels et SMS vers les pays de l’UE baissent

Fini de se ruiner lorsque l’on a un ami qui est en voyage et que l’on souhaite communiquer. Après avoir été votée en novembre de l’année précédente, la nouvelle réglementation du Parlement européen visant à plafonner le coût des appels intra-européens est mise en place le 15 mai 2019.

Concrètement, depuis cette date, les opérateurs ne sont plus autorisés à vous faire payer plus de 19 centimes la minute pour un appel vers un autre pays d’Europe et le coût des SMS est quant à lui limité à 6 centimes, sans limite d’usage. A titre de comparaison, en 2016, un appel vers un pays surtaxé pouvait vous coûter jusqu’à 1.99€ la minute. Cette réglementation faisait suite à la fin des frais d’itinérance en Europe.

17 mai 1865 : naissance de l’Union télégraphique internationale

Du 1er mars au 17 mai 1865, les délégués de vingt pays européens se réunissent au salon de l’horloge du palais d’Orsay à Paris, sur invitation de la France, pour harmoniser le service du télégraphe entre les principaux États européens. Pour Louis Napoléon Bonaparte, le futur empereur Napoléon III, une économie moderne avait besoin de communications rapides qui ne devaient pas s’arrêter aux frontières.

Le nouveau traité s’appliquait à tous les pays et proposait un cadre de normalisation des équipements de télégraphie, des instructions d’exploitation uniformes ainsi qu’une tarification et des règles comptables internationales communes. Le franc français fut adopté comme unité monétaire pour tous les comptes internationaux et l’on demanda aux compagnies télégraphiques privées des États membres de la nouvelle Union télégraphique internationale de se conformer au traité et à ses règles et règlements.

En 1932 elle prend son nom actuel Union internationale des télécommunications et est rattachée à l’ONU en 1949. L’institution attribue dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite, élabore les normes techniques qui assurent l’interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies et s’efforce d’améliorer l’accès aux TIC pour les communautés mal desservies.

Délégués à la Conférence télégraphique internationale de Paris, 1865. Source : Archives historiques de l’Union internationale des télécommunications

17 mai 2022 : Free Caraïbes est lancé

Au cours d’une conférence de presse au Simon Hôtel à Fort-de-France en Martinique le 17 mai 2022, Xavier Niel a lancé Free Caraïbe. Et comme à l’accoutumée, l’opérateur a cassé les prix en lançant un forfait “6 fois moins cher que les offres concurrentes”, sans engagement et incluant 120 Go à 9,99€/mois. Les appels, SMS et MMS sont illimités “dans la zone locale”. Ajouté à cela, 25 Go en roaming depuis 40 destinations. Attendu depuis des années dans ces territoires, l’opérateur a ainsi posé la première pierre de sa présence en Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox