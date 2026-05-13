Free enrichit son application Free TV avec un nouveau service de streaming particulier

Déjà disponible depuis plusieurs années sur certaines Freebox, le service de séries et films Blackpills fait son apparition directement dans l’application Free TV accessible sur de nombreux supports.

Free continue de muscler l’offre de contenus disponibles dans son application Free avec l’intégration de Blackpills directement dans la rubrique VOD de son interface, aussi bien sur le web que sur les mobiles et autres supports compatibles. Lancé en 2017 avec le soutien de Xavier Niel, Blackpills s’était d’abord fait connaître par son positionnement atypique : des séries courtes, souvent provocatrices, pensées avant tout pour le smartphone et les jeunes adultes. La plateforme française avait ensuite réorienté sa stratégie vers la production de contenus originaux et la distribution via les opérateurs télécoms.

Cette arrivée sur Free TV ne constitue pas une nouveauté totale pour les abonnés Freebox puisque Blackpills était déjà proposé depuis 2021 sur certains modèles de Freebox via le Vidéo Club. Mais Free étend désormais sa présence à l’ensemble de son écosystème Free TV+, ce qui permet un accès simplifié sur davantage d’écrans et d’appareils. Parmi les contenus proposés sur Blackpills via Free TV, on retrouve notamment Exposed, Pillow Talk, Dead Women Walking, Super High, Future Sex, Crisis Jung, Tycoon, First Love, Mister V Double Vie ou encore Making a Scene with James Franco. L“Accès illimité”est facturé 2,99€/mois sans engagement. Avec cette intégration, Free poursuit le développement de son écosystème de services tiers au sein de Free TV. L’opérateur mise depuis plusieurs années sur l’enrichissement de son offre avec des plateformes spécialisées, souvent orientées vers des publics de niche. Parmi les services déjà intégrés figurent notamment Sooner Shadowz, Madelen, Insomnia, Society+, Benshi, ou encore Explore et Zone 300, Equilibre Fitness, Queer Screen et Kitchen Mania.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox