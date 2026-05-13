Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV lance une nouvelle chaîne, avec deux nouveautés bienvenues

Pluto TV continue d’étoffer son catalogue gratuit avec Pluto Anime GO, une chaîne entièrement dédiée aux anime qui permet aussi de relancer un programme depuis le début ou de regarder certains contenus à la demande.

Les amateurs d’animation japonaise ont droit à une nouvelle chaîne FAST sur Pluto TV. La plateforme gratuite enrichit encore son catalogue avec le lancement de Pluto Anime GO, une chaîne entièrement consacrée aux contenus d’animation japonaise et aux séries anime. Disponible dès aujourd’hui, cette nouvelle chaîne propose une diffusion continue de séries et contenus liés à l’univers de l’anime dans un format linéaire, accessible gratuitement et sans abonnement.

Mais Pluto Anime GO ne se limite pas à une simple chaîne FAST classique. La plateforme met également en avant deux fonctionnalités désormais centrales dans sa stratégie : le start-over et l’AVOD. Grâce au start-over, les utilisateurs peuvent relancer un programme depuis le début même s’il est déjà en cours de diffusion. Une fonctionnalité particulièrement pratique sur les chaînes FAST, où les contenus sont diffusés en continu selon une grille programmée classique. Plus besoin d’attendre une rediffusion ou de prendre un épisode en route.

En parallèle, les contenus de Pluto Anime GO sont également disponibles en AVOD (Advertising Video On Demand). Concrètement, cela permet de regarder certains programmes à la demande, gratuitement, avec publicité. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir leurs contenus et les lancer quand ils le souhaitent, tout en restant dans un modèle 100 % gratuit.

Avec cette nouvelle chaîne, Pluto TV poursuit le développement de son offre FAST autour de thématiques ciblées et de contenus de niche. L’animation japonaise fait partie des genres les plus populaires dans l’univers du streaming gratuit, et plusieurs plateformes renforcent actuellement leur présence sur ce segment. Pluto TV est disponible sur navigateur web, smartphones, tablettes et la plupart des appareils connectés comme Android TV, Apple TV ou Fire TV. Les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K peuvent également accéder au service directement depuis le Play Store de leur player TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox