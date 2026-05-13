Canal+ attaque Disney et réclame 137 millions d’euros dans une affaire liée à ses abonnés

Selon Mind Media, Canal+ accuse Disney d’avoir exploité les adresses e-mail de ses abonnés pour mener des campagnes marketing autour de Disney+.

La relation entre Canal+ et The Walt Disney Company prend une tournure judiciaire sensible. D’après les informations de Mind Media, la chaîne cryptée reproche à son ancien partenaire d’avoir détourné les adresses e-mail de ses abonnés dans le cadre des offres groupées associant Canal+, les chaînes Disney et Disney+ entre 2020 et 2024.

Canal+ estime que Disney aurait utilisé ces données pour mener des campagnes de prospection marketing destinées à promouvoir directement son service de streaming. Le groupe dirigé par Maxime Saada réclame ainsi 137 millions d’euros. Selon nos confrères, le tribunal a autorisé la saisie de preuves auprès de Salesforce, hébergeur des données concernées, afin d’évaluer la volumétrie des messages considérés comme litigieux. Une affaire qui pourrait être suivie de près dans le secteur audiovisuel et du streaming, où les accords de distribution et de bundles se multiplient.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox