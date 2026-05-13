Changement exceptionnel pour Totalement Fibrés : rendez-vous ce mercredi en live pour parler de Free et des télécoms

Petit changement de programme cette semaine pour les fidèles de notre émission. Habituellement diffusé le vendredi, le rendez-vous hebdomadaire de Totalement Fibrés sera proposé en direct ce mercredi 13 mai à 17h30 Ce décalage s’explique par le jeudi de l’Ascension, célébré le 14 mai cette année, lequel entraînera une organisation particulière au sein de la rédaction. L’équipe ne pouvant pas être au complet vendredi, l’émission est exceptionnellement avancée de deux jours. Nous passerons en revue l’actualité récente des télécoms, des Freebox, et de Free Mobile dans nos rubriques habituelles. Et nous répondrons à vos questions. Le live sera à suivre sur YouTube via notre chaîne. Retour à la normale prévu dès la semaine prochaine avec une diffusion le vendredi.