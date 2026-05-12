Comment profiter de l’option eSIM sur votre Samsung Galaxy Watch avec Free Mobile

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile équipés d’une Galaxy Watch : l’option eSIM Watch est désormais compatible avec les montres connectées de Samsung. Activation, conditions et points à connaître, voici le guide complet.

Free étend enfin la compatibilité de son option eSIM Watch aux montres connectées de Samsung. Jusqu’ici réservée à l’Apple Watch, cette fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs de Samsung Galaxy Watch compatibles de profiter de leur forfait mobile directement depuis leur montre, sans avoir besoin du smartphone à proximité.

Grâce à l’option eSIM Watch, il devient possible de passer des appels, envoyer des messages ou utiliser les données mobiles directement depuis la montre connectée. Voici comment l’activer sur une Galaxy Watch.

Comment souscrire à l’option eSIM Watch avec une Galaxy Watch ?

Depuis votre smartphone Android, ouvrez l’application Galaxy Wearable puis rendez-vous dans les paramètres de la montre.

Dans les réglages de la montre, cliquez sur « Forfaits mobiles », puis sur « Suivant » dans la section de configuration du forfait mobile.

Vous serez automatiquement redirigé vers votre espace abonné Free Mobile, directement sur la page concernée. Connectez-vous avec vos identifiants puis cliquez sur « Souscrire ».

Prenez connaissance des mentions légales, cochez la case de validation puis cliquez sur « Confirmer ». Cliquez sur ensuite sur« Utiliser le forfait » puis patientez pendant l’activation de l’option eSIM Watch. Une fois l’opération terminée, validez avec « Terminer ».

Ce qu’il faut savoir avant d’activer l’option

Free précise plusieurs points importants concernant cette option : l’option eSIM Watch reste compatible en cas de changement de forfait, à condition de conserver une offre éligible. Le forfait 2 € est exclu. En cas de changement de montre connectée, il faut d’abord résilier l’option avant de la réactiver sur le nouveau modèle. Les abonnés disposant de plusieurs lignes mobiles Free peuvent activer l’option pour leurs lignes secondaires depuis la ligne principale. Changer de carte SIM sur le smartphone n’a aucun impact sur l’eSIM de la montre, qui continue de fonctionner normalement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox