Une disparition chez Free qui fait parler, et si le prix était le nerf de la guerre ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Le coeur du problème de Ligue 1+ et si c’était le prix ?

Malgré plusieurs années de tensions et de procédures judiciaires avec Ligue de football professionnel, Canal+ semble une nouvelle fois prêt à renouer le dialogue autour de la future chaîne Ligue 1+. Même si des conditions devront être respectées, le projet apporterait plus de visibilité à Ligue 1+ qui cherche encore à grandir. Mais et si le problème était ailleurs ? Et surtout… Comment déterminer le prix “objectif” d’une offre sportive ?

La disparition de Freebox Connect fait jaser

Après avoir annoncé en mars la fin prochaine de Freebox Connect, Free passe désormais à l’action. L’application n’est plus disponible au téléchargement sur l’App Store d’Apple ni sur le Google Play Store, confirmant la transition vers l’application Free devenue l’outil central de gestion des Freebox. Une suppression qui fait beaucoup parler… Et beaucoup sont nostalgiques de l’ancienne appli.

Bi-bandes, tri-bandes, l’important c’est le WiFi tout court ?

Quelques mois après l’apparition d’un mystérieux répéteur WiFi 7 certifié par la Wi-Fi Alliance, un nouveau dépôt effectué par Orange auprès de l’INPI pourrait bien avoir levé le voile sur son futur équipement destiné aux abonnés Livebox. De quoi relancer cependant un débat autour du WiFi 7.

Le concept de back-up remis en cause ?

Annoncé début avril, le nouveau Backup internet de Free au design vertical apparaît désormais officiellement dans l’Espace Abonné des abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Certain s’insurgent sur le fait qu’un tel backup ressemble à un aveu d’échec concernant la qualité des réseaux ?

Face aux abus de Canal, on peut se retrouver démunis

Des prélèvements qui continueraient malgré une résiliation, des menaces de recouvrement et des abonnements jugés difficiles à arrêter, plusieurs témoignages d’abonnés Canal+ dénoncent des démarches longues et parfois opaques pour mettre fin à leur contrat. Et si certains proposent des solutions radicales, elles ne sont pas sans risques…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox