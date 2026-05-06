Freebox Connect c’est fini : Free retire discrètement son application et empêche désormais son téléchargement

Après avoir annoncé en mars la fin prochaine de Freebox Connect, Free passe désormais à l’action. L’application n’est plus disponible au téléchargement sur l’App Store d’Apple ni sur le Google Play Store, confirmant la transition vers l’application Free devenue l’outil central de gestion des Freebox.

Près de deux mois après avoir officialisé la disparition à venir de Freebox Connect, Free a franchi une nouvelle étape cette semaine. Comme le fait remarquer Tiino_X83 sur X, l’application dédiée à la gestion des Freebox n’est désormais plus disponible au téléchargement sur l’App Store d’Apple ni sur le Google Play Store. Les abonnés qui recherchent aujourd’hui Freebox Connect sur iPhone ou Android ne peuvent donc plus l’installer pour la première fois. En revanche, ceux qui l’avaient déjà téléchargée auparavant peuvent continuer à l’utiliser normalement pour le moment.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie de simplification engagée par Free depuis le début de l’année 2026. L’opérateur a progressivement intégré les principales fonctions de Freebox Connect dans son application “Free”, historiquement consacrée à l’espace abonné Freebox et Free Mobile. Celle-ci permet désormais aussi de piloter sa box et son réseau domestique, avec des outils comme le contrôle parental, la gestion des équipements connectés, le partage du Wi-Fi via QR Code ou encore certaines fonctions de télécommande virtuelle. Depuis, les nouvelles évolutions se concentrent essentiellement sur l’application Free tandis que Freebox Connect n’était plus maintenue qu’à travers des correctifs et améliorations de stabilité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox