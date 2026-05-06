Canal+ devrait fermer une de ses chaînes le 30 juin, jusqu’à 5 disparitions pour les abonnés Freebox avec TV by Canal

Après le report au 30 juin du possible retrait de trois chaînes du groupe TF1 des offres Canal+, une fermeture serait actée, celle de Olympia TV.

Le bouquet TV by Canal inclus avec certaines Freebox pourrait connaître un été mouvementé. Alors que le retrait de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV reste suspendu à l’issue des négociations en cours entre Canal+ et le groupe TF1, d’autres suppressions se précisent.

Selon les informations relayées sur X par le journaliste Frédéric Fellague, la chaîne Olympia TV cessera définitivement d’émettre le 30 juin prochain, elle est distribuée dans les offres Canal+ et TV by Canal. Lancée en 2020 par Canal+, cette chaîne consacrée aux concerts et spectacles vivants disparaîtrait ainsi après six années d’existence.

Autre disparition attendue à la même date, MCM, la chaîne musicale iconique cessera définitivement d’émettre le 30 juin 2026, a fait savoir le groupe M6. Une disparition qui concernera donc l’ensemble des distributeurs comme Canal+ et les opérateurs Free, Orange SFR et Bouygues Telecom. MCM est aujourd’hui incluse dans TV by Canal. Au total, ce bouquet TV des Freebox Révolution, Delta ou encore Ultra pourrait donc perdre jusqu’à cinq chaînes. Pour les chaînes de TF1 en cas de retrait du bouquet, il est important de préciser que celles-ci resteront toutefois accessibles en option payante, il ne s’agit pas d’une fermeture mais d’un possible arrêt de leur distribution et de leur inclusion chez Canal+. MCM et Olympia TV disparaîtront quant à elle totalement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox