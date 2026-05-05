SFR intègre beIN Sports à certaines box avec une réduction pouvant atteindre 5€ par mois

Regarder la Coupe du Monde 2026 coûtera un peu moins cher chez SFR. L’opérateur permet désormais d’ajouter beIN Sports à tarif réduit, avec une remise pouvant atteindre 5 euros par mois.

SFR muscle ses offres fibre à l’approche d’un événement sportif majeur. L’opérateur permet désormais d’ajouter beIN Sports à ses abonnements avec une réduction mensuelle, une option qui vient compléter une liste déjà composée de Netflix, Disney+ et Ciné+ OCS.

Depuis plusieurs mois, SFR propose aux nouveaux abonnés de choisir une plateforme à ajouter directement lors de la souscription, avec une remise à la clé. L’arrivée de beIN Sports dans cette sélection tombe à point nommé, à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026, dont la chaîne diffusera l’intégralité des matchs.

Habituellement facturé 15 euros par mois, le bouquet sportif devient plus accessible dans ce cadre promotionnel. La réduction dépend de l’offre fibre choisie :

Avec l’offre SFR Fibre Power, affichée à 36,99 euros par mois, la remise atteint 3 euros mensuels. Le prix total avec beIN Sports revient alors à 48,99 euros par mois. Du côté de l’offre SFR Fibre Premium, facturée 45,99 euros par mois, la réduction grimpe à 5 euros mensuels. Le pack incluant beIN Sports est ainsi proposé à 55,99 euros par mois.

En intégrant beIN Sports à son catalogue d’options remisées, SFR renforce son positionnement sur les contenus sportifs, un levier d’attractivité majeur pour les opérateurs télécoms. La diffusion complète de la Coupe du Monde 2026 constitue un argument de poids pour séduire les nouveaux abonnés.

Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large du marché, où les opérateurs misent sur des bundles combinant accès internet et plateformes de contenus pour se différencier. Comme souvent avec ce type d’opération, la promotion n’est pas permanente. SFR précise que cette possibilité d’ajouter beIN Sports avec réduction est valable jusqu’au 27 juillet, soit jusqu’à la fin de la compétition.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox