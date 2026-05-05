Attention à cette arnaque d’un nouveau genre, l’appel silencieux est plus dangereux qu’il n’y paraît

Dire « allô » pourrait déjà être une erreur. Les appels silencieux, en forte hausse, serviraient à repérer les numéros actifs et à préparer des arnaques plus sophistiquées.

Les appels silencieux se multiplient, et derrière leur apparente banalité pourrait se cacher une nouvelle forme d’arnaque. De plus en plus d’experts alertent sur ces coups de fil où personne ne répond, mais qui pourraient en réalité servir à exploiter votre voix ou à préparer des fraudes plus complexes. Le scénario est souvent le même. Un numéro inconnu vous appelle, vous décrochez… et personne ne parle. Si vous restez silencieux, rien ne se passe. Mais dès que vous dites « allô ? », la communication se coupe immédiatement.

Ce comportement, qui peut sembler étrange ou anodin, correspond en réalité aux premières étapes d’une escroquerie téléphonique silencieuse. Cette technique se répand à l’échelle mondiale et vise à collecter des informations sans éveiller les soupçons, alerte l’expert en sécurité Bitdefender.

Le premier objectif de ces appels serait de confirmer que votre numéro est bien utilisé. En décrochant, vous indiquez déjà qu’il est actif. En parlant, vous validez qu’une personne réelle est derrière. Une fois identifié, votre numéro pourrait être ajouté à des bases de données revendues sur des réseaux clandestins, ou réutilisé pour d’autres attaques. Cela peut inclure du phishing vocal (vishing), des SMS frauduleux ou encore des tentatives d’usurpation d’identité.

Contrairement aux idées reçues, ces appels ne proviennent pas toujours de numéros suspects. L’affichage du numéro peut être falsifié, donnant parfois l’impression qu’il s’agit d’une banque ou d’un service officiel.

Si les escrocs ne parlent pas, ce n’est pas un hasard. Ce silence est volontaire et répond à plusieurs objectifs. D’abord, des systèmes automatisés peuvent tester des milliers de numéros pour identifier ceux qui répondent réellement. Ensuite, quelques secondes de conversation suffisent potentiellement à enregistrer votre voix.

Avec les progrès de l’intelligence artificielle, ces échantillons vocaux pourraient être utilisés pour imiter votre voix, tromper vos proches ou rendre des arnaques plus crédibles. Copier une voix, son ton et son intonation est aujourd’hui beaucoup plus accessible qu’auparavant. Enfin, un numéro identifié comme actif devient plus précieux. Il peut être ciblé à nouveau, parfois plusieurs semaines ou mois plus tard, avec des scénarios d’arnaques plus élaborés.

Une première étape avant des fraudes plus graves

Un simple « bonjour » ne provoque généralement pas de perte financière immédiate. En revanche, il pourrait constituer le point de départ d’une chaîne d’escroqueries.

Une fois votre numéro validé, vous pourriez recevoir de nouveaux appels se faisant passer pour votre banque, votre opérateur ou même une administration. Ces tentatives peuvent viser à récupérer des informations sensibles ou à vous pousser à effectuer des actions frauduleuses. Face à ce type d’appel, la prudence est essentielle. Si vous décrochez et que personne ne répond, il est recommandé de ne rien dire et de raccrocher immédiatement.

Évitez notamment de prononcer des mots comme « oui » ou de confirmer votre identité. Il est également conseillé de bloquer et signaler le numéro depuis votre téléphone. Ne rappelez jamais un numéro inconnu, car certains peuvent rediriger vers des services surtaxés. Et restez vigilant dans les jours ou semaines qui suivent : un appel silencieux peut être le prélude à une tentative d’arnaque plus ciblée.

Ces appels illustrent une évolution des techniques utilisées par les fraudeurs. Les attaques ne reposent plus uniquement sur la persuasion directe, mais aussi sur la collecte discrète de données. Dans un contexte où l’intelligence artificielle permet de reproduire des voix de manière crédible, la vigilance devient essentielle. Parfois, le meilleur réflexe reste le plus simple : ne rien dire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox