Canal+ continue de s’étendre et s’installe d’office sur de nouvelles Smart TV et télécommandes

L’application Canal+ débarque sur les téléviseurs Sharp à travers l’Europe.

Ce lundi 4 mai, Canal+ et Sharp Consumer Electronics ont officialisé un partenariat stratégique en Europe, avec un objectif clair : rendre l’accès aux contenus encore plus immédiat, sans aucune manipulation de la part des utilisateurs. Avec cet accord, l’application Canal+ sera désormais préinstallée sur les Smart TV Sharp équipées du système TiVo OS, après avoir signé avec Thomson qui embarque lui aussi cet OS. Concrètement, cela signifie que dès la première mise en route du téléviseur, films, séries et sport en direct seront accessibles instantanément.

Plus besoin de passer par un store d’applications, ni de rechercher ou installer quoi que ce soit. Tout est déjà en place, prêt à être utilisé. Une simplification qui vise à réduire au maximum les frictions, notamment pour les utilisateurs les moins à l’aise avec les interfaces connectées. Ce partenariat ne s’arrête pas à l’intégration logicielle. Sharp va également ajouter un bouton physique dédié à Canal+ directement sur les télécommandes de ses téléviseurs. Ce type de raccourci devient d’ailleurs un standard dans l’univers des Smart TV, où chaque seconde gagnée compte pour capter l’attention.

Ce partenariat couvre huit pays européens où Canal+ est déjà implanté : la France, la Belgique, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie. Pour Canal+, qui revendique plus de 18 millions d’abonnés sur le continent, l’enjeu est clair : être présent partout où les utilisateurs consomment des contenus, et notamment directement sur les téléviseurs. De son côté, TiVo renforce l’attractivité de son système avec l’intégration d’un service premium reconnu. Avec ce type d’accord, la guerre du streaming se déplace encore un peu plus vers le salon. Les plateformes ne veulent plus seulement être téléchargées, elles veulent être déjà là, visibles dès l’allumage, voire accessibles en un seul bouton.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox