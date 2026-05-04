Audiovisuel public : face au rapport Alloncle, la ministre de la Culture veut une réforme rapide sans démantèlement

À la veille de la publication du rapport Alloncle, la ministre de la Culture dévoile ses priorités pour transformer l’audiovisuel public. Entre exigence éditoriale, contraintes budgétaires et modernisation, les changements s’annoncent importants.

Alors que la publication du rapport Alloncle est attendue, la réforme de l’audiovisuel public s’impose comme un chantier prioritaire. Dans un entretien auprès du Figaro, la ministre de la Culture Catherine Pégard insiste sur l’urgence d’adapter le modèle actuel, sans pour autant céder à une logique de rupture brutale. Entre contraintes budgétaires, exigence éditoriale et évolution des usages, l’équation s’annonce délicate. En ce sens, elle recevra aujourd’hui les PDG de France Télévisions et Radio France pour pousser à l’accélération des réformes.

Premier point de tension : la question des moyens. Alors que le rapport évoque une réduction d’un quart du budget, la ministre tempère immédiatement. « Jeter un chiffre en pâture n’est pas la bonne méthode », affirme-t-elle, rappelant que des efforts sont déjà engagés, notamment du côté de France Télévisions. Pour autant, elle ne nie pas la nécessité d’aller plus loin. Des économies supplémentaires sont attendues, et elles pourraient se traduire concrètement à l’écran. « Certains programmes seront touchés par les réductions budgétaires », prévient-elle, tout en laissant aux dirigeants du service public le soin d’arbitrer.

Mais au-delà des finances, c’est bien la mission même de l’audiovisuel public qui est interrogée. Pour Catherine Pégard, sa légitimité repose sur sa capacité à proposer une offre différente du privé. « L’audiovisuel public existe parce qu’il fait ce que ne font pas les médias privés. La priorité, c’est l’information », insiste-t-elle. Dans cette logique, la chaîne Franceinfo est appelée à devenir « une chaîne de référence », avec une exigence renforcée sur la qualité et la pertinence des contenus.

Cette exigence s’accompagne d’un message clair sur la neutralité. « L’audiovisuel public doit avoir l’impartialité comme principe », martèle la ministre, dans un contexte où les critiques sur le manque d’objectivité se multiplient. Elle enfonce le clou : « Il faut être plus exigeant que jamais vis-à-vis de ceux qui dispensent l’information. C’est le cœur de la responsabilité du service public ». Une mission a d’ailleurs été confiée pour renforcer ces garanties, signe que le sujet est désormais central.

La transformation passera aussi par une réorganisation interne. Sans aller jusqu’à la suppression de chaînes, une piste se dessine : renforcer les synergies entre les différentes entités. Le rapprochement entre France 3 et le réseau Ici est notamment évoqué, dans une logique d’efficacité. « Il est urgent de multiplier les ponts entre les différentes entités du service public », explique Catherine Pégard, qui privilégie une évolution progressive plutôt qu’un démantèlement. Autre défi majeur : reconquérir le public, notamment les plus jeunes générations, qui se détournent de la télévision et de la radio traditionnelles. La ministre appelle à « diversifier l’offre et la repenser », tout en assumant que certains formats pourraient disparaître ou évoluer. L’objectif est clair : moderniser les contenus sans renier la mission de service public.

Enfin, la réforme devra trouver un équilibre entre production interne et recours à des sociétés extérieures, ainsi qu’entre ambition culturelle et attractivité. Sur ce point, Catherine Pégard plaide pour une approche pragmatique, refusant toute solution uniforme. Elle insiste également sur la nécessité de renforcer les liens entre les institutions culturelles et les médias publics, afin d’enrichir l’offre. Mettant en pause toute idée de créer une holding, la ministre explique : “les conditions n’étaient pas réunies pour que ce débat légitime se déroule sereinement. Il ne faut fermer aucune porte, ni celle de fusions ni celle d’un holding, mais ce n’est pas le moment. La priorité, c’est d’avancer avec une méthode de concertation sérieuse et méthodique pour trouver une voie permettant de réformer le service public tout en conservant une grande ambition“.

Dans les prochaines semaines, les contrats d’objectifs et de moyens, attendus depuis 2024, devraient être présentés au Parlement. Ils fixeront le cap pour les années à venir. D’ici là, la ministre a déjà entamé des discussions avec les dirigeants du secteur pour accélérer la mise en œuvre des premières mesures. Entre volonté de réforme et prudence stratégique, le gouvernement tente de tracer une ligne étroite. « Il serait aussi vain de vouloir un statu quo que de tomber dans un démantèlement », résume Catherine Pégard.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox