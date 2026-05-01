Bouygues Telecom relance les frais de mise en service offerts… mais uniquement pour certains nouveaux abonnés

Après une opération généralisée en mars, l’opérateur resserre la vis : seuls certains forfaits et profils peuvent cette fois récupérer les 48€ de mise en service… à condition de respecter une procédure précise.

Bouygues Telecom remet sur la table le remboursement des frais de mise en service sur ses offres fibre, mais cette fois de manière beaucoup plus ciblée. L’opérateur propose à nouveau de rembourser les 48€ facturés lors de la souscription, à travers une offre valable du 30 avril au 25 mai 2026, sous réserve de remplir plusieurs conditions strictes.

Contrairement à la campagne précédente, qui s’appliquait plus largement, cette nouvelle opération ne concerne qu’une partie du catalogue. Sont éligibles les abonnements Bbox Fit, Bbox Must (y compris les déclinaisons Gaming et Smart TV) ainsi que certaines séries spéciales. En revanche, les offres plus haut de gamme comme la Bbox Ultym, les box 4G/5G, les offres B&You ou encore les déclinaisons issues de partenariats (La Poste Mobile, Banque) sont exclues du dispositif. Autre condition, l’abonné doit impérativement demander la portabilité de son numéro fixe au moment de la souscription. Sans cette démarche, aucun remboursement ne sera accordé, même si l’offre choisie est éligible. Le remboursement n’est donc pas automatique comme chez Free, Bouygues Telecom impose une procédure classique d’offre de remboursement (ODR), avec constitution d’un dossier à compléter en ligne avant le 25 juillet 2026. L’abonné doit fournir plusieurs justificatifs, dont sa première facture mentionnant les frais de mise en service, une preuve de souscription et la confirmation de portabilité. Le virement intervient ensuite dans un délai pouvant aller jusqu’à six semaines après validation du dossier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox