WiFi Freebox : Free teste une solution agressive et risquée pour améliorer ses répéteurs, une évolution plus complexe que prévu

Après avoir lancé des travaux pour améliorer le comportement de ses répéteurs WiFi, Free continue d’avancer… mais le chantier est loin d’être terminé.

En juin 2024, l’opérateur cherchait déjà des bêta-testeurs pour optimiser le “band steering”, cette fonction censée orienter automatiquement les appareils vers le meilleur point d’accès entre la Freebox et ses répéteurs. L’objectif était clair : éviter que certains équipements restent connectés à un signal plus faible alors qu’un répéteur plus proche est disponible.

Mais depuis aucune mise à jour n’a apporté cette évolution. Sur le bug tracker de Free, les retours d’abonnés montrent que la situation reste problématique, notamment avec les objets connectés. Certains équipements, en particulier issus des écosystèmes Tuya ou Xiaomi, ont tendance à se reconnecter automatiquement au premier réseau disponible après un redémarrage, même si celui-ci est moins performant. Des appareils peuvent par conséquent rester accrochés à la box principale plutôt qu’au répéteur situé à proximité, entraînant des débits instables et une expérience dégradée. Dans certains cas, les répéteurs deviennent quasiment inutiles.

Un développeur de Free rappelle dans les échanges que la Freebox prend déjà en charge les standards Wi-Fi 802.11k et 802.11v, qui permettent en théorie de guider les appareils vers le meilleur point d’accès. Mais dans la pratique, tout dépend du comportement des appareils eux-mêmes. Beaucoup d’objets connectés d’entrée de gamme ne supportent pas ces standards, ce qui limite fortement l’efficacité du steering “classique”.

Free teste une solution plus agressive… mais risquée

Face à ces limites, Free expérimente actuellement une approche plus poussée, qualifiée de “steering non standard”. L’idée est de forcer davantage les appareils à basculer vers un point d’accès plus pertinent, en contournant leur comportement par défaut. Des abonnés ont ainsi été intégrés à un groupe de bêta-test, avec des firmwares spécifiques déployés sur leur Freebox et leurs répéteurs. Certains retours sont encourageants, les équipements semblent mieux se reconnecter au point WiFi le plus proche.

Mais tout n’est pas encore stabilisé. D’autres utilisateurs signalent des comportements incohérents ou persistants, notamment après mise à jour ou redémarrage électrique. Surtout, Free reste prudent. Le développeur en charge du sujet le reconnaît explicitement : ce type de pilotage “non standard” peut poser problème avec certains appareils, qui risquent alors de se déconnecter complètement du réseau. En clair, Free doit encore arbitrer entre efficacité et compatibilité. Cela reste un chantier bien plus complexe qu’anticipé. Et pour les abonnés équipés d’objets connectés capricieux, il faudra encore patienter avant une solution pleinement fiable.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox