Chez Orange, votre abonnement peut coûter bien moins cher… à condition de connaître ces offres

Orange ne manque pas d’outils pour alléger la facture entre offres de remboursement différé, remises conditionnelles et dispositifs locaux, mais encore faut-il le savoir.

Chez Orange, réduire le coût de son abonnement internet ne passe pas uniquement par les promotions affichées en vitrine. L’opérateur maintient en parallèle plusieurs dispositifs d’économies, souvent discrets, qui nécessitent d’être parfois activés manuellement. Et c’est précisément là que le bât blesse : beaucoup d’abonnés ne connaissent même pas leur existence. Heureusement, l’opérateur met à disposition une page dédiée qui donnent accès aux principales offres de remboursement pour les nouveaux abonnés.

Au-delà de la très connue offre de remboursement des frais de résiliation internet qui permet de récupérer jusqu’à 150 € après avoir quitté son ancien fournisseur, Orange propose aussi l’offre de remboursement différé “Bienvenue”, qui permet de bénéficier de 5 € remboursés par mois pendant 6 à 12 mois selon l’offre souscrite (Livebox, Livebox Up ou Livebox Max) après activation de la ligne.

Autre mécanisme, réservé cette fois aux clients mobiles, l’offre “Déjà client mobile, vous devenez client Internet”. Elle accorde une remise de 5 € par mois pendant 12 mois sur l’abonnement fixe, à condition d’être déjà client Orange mobile et de souscrire une offre internet ou 4G/5G Home. Une incitation claire à regrouper ses abonnements chez le même opérateur. Du côté du raccordement à la fibre , deux dispositifs existent selon les zones. L’offre de bienvenue Altitude Infra permet d’obtenir 100 € remboursés pour un premier raccordement à la fibre dans certaines communes éligibles. De son côté, l’offre de bienvenue Orange Concessions propose un remboursement de 50 € dans d’autres zones spécifiques. Dans les deux cas, il s’agit d’offres ponctuelles liées aux réseaux d’initiative publique, avec là aussi un formulaire à renvoyer.

Enfin, plus visible mais pas toujours accessible à tous, certaines campagnes promotionnelles incluent une remise directe, comme l’offre fibre avec 10 € de réduction par mois pendant 12 mois, souvent proposée aux clients ADSL pour les inciter à migrer vers la fibre et notamment vers la Livebox 7. Cette réduction est en revanche généralement conditionnée à un ciblage commercial (email, SMS ou espace client).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox