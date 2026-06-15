« Le match n’est pas plié » : Iliad défend une AI Gigafactory française, et refuse que l’Europe soit en retard

À l’occasion de VivaTech 2026, Scaleway défend un projet d’AI Gigafactory en France et affirme que l’Europe doit investir rapidement dans ses propres capacités de calcul pour ne pas reproduire son retard dans le cloud.

Portée par plusieurs contrats stratégiques et un rôle grandissant dans le cloud européen, Scaleway affiche ses ambitions dans l’intelligence artificielle. À l’occasion de VivaTech 2026, son directeur général Damien Lucas défend le projet d’AI Gigafactory en France et appelle l’Europe à ne pas reproduire les erreurs commises dans le cloud.

Ces dernières semaines, Scaleway a multiplié les annonces majeures. La filiale du groupe Iliad, maison-mère de Free, a notamment été retenue pour héberger la Plateforme des données de santé et sélectionnée dans un appel d’offres européen autour du cloud souverain. En parallèle, l’entreprise participe au consortium AION, dont l’objectif est de déployer une AI Gigafactory en France. Derrière ce terme inspiré du monde industriel se cache une infrastructure dédiée au calcul pour l’intelligence artificielle.

Interrogé par Clubic, Damien Lucas résume le concept ainsi : « Une AI Gigafactory, c’est avant tout une capacité industrielle de calcul pour l’intelligence artificielle » et la décrit comme « une usine à tokens ». Selon lui, derrière cette idée se trouvent des milliers de puces, des logiciels, des infrastructures énergétiques et des équipes capables de faire fonctionner l’ensemble. L’objectif affiché dépasse largement le simple hébergement informatique. Pour Scaleway, il s’agit d’éviter que l’Europe ne devienne dépendante des géants américains de l’IA.

« Le match n’est pas plié », affirme Damien Lucas à propos de la domination actuelle des acteurs américains. Il estime que l’Europe ne doit pas refaire « l’erreur que l’Europe a faite avec le cloud », où le retard accumulé a ensuite été difficile à rattraper.

Selon lui, le continent dispose encore de nombreux atouts : chercheurs, ingénieurs, industriels et une production électrique largement décarbonée. Mais sans capacités de calcul locales, ces forces resteraient dépendantes d’infrastructures étrangères. « C’est tout l’enjeu d’une AI Gigafactory : donner à l’Europe les moyens de rester dans la course et de construire ses propres champions. » La question de la souveraineté numérique dépasse aussi le cadre de l’IA. Scaleway insiste sur l’importance du contrôle des données sensibles.

Damien Lucas rappelle que « le risque de piratage existe partout », mais estime que le sujet principal concerne surtout le contrôle et la dépendance technologique. Il pointe notamment les infrastructures opérées sous des lois extraterritoriales et évoque le Cloud Act américain comme illustration des enjeux liés à l’accès aux données.

Pour autant, Scaleway ne vise pas directement la création d’un concurrent français à ChatGPT. « Ce n’est pas le rôle de Scaleway de construire le prochain ChatGPT grand public », explique son directeur général. L’ambition est plutôt de fournir les infrastructures permettant aux entreprises européennes de développer leurs propres services d’IA dans un environnement maîtrisé.

Sur la question environnementale, l’entreprise défend également une approche industrielle européenne. « La vraie question n’est pas de savoir si ces capacités de calcul vont exister. Elles vont exister », estime Damien Lucas, qui considère qu’il vaut mieux construire ces infrastructures en Europe avec une énergie moins carbonée que de laisser d’autres régions prendre l’avantage. À quelques jours de VivaTech, Scaleway promet enfin de nouvelles annonces autour du cloud, de l’intelligence artificielle et des futures ruptures technologiques, avec déjà un œil tourné vers la prochaine grande étape : l’informatique quantique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox