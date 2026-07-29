Incendies en Gironde : Free déploie une station mobile d’urgence pour maintenir les communications des personnes évacuées

Face aux violents incendies qui touchent la Gironde, Free a installé en urgence une station mobile provisoire de forte capacité au Parc des Expositions de Bordeaux afin de garantir une bonne connectivité aux personnes évacuées.

Alors que les incendies continuent de mobiliser les secours en Gironde, le compte officiel du réseau Free, géré par la team Core de Free a annoncé le 28 juillet sur son compte X avoir déployé une station mobile provisoire de forte capacité au Parc des Expositions de Bordeaux, où sont accueillies de nombreuses personnes évacuées. L’objectif est de permettre aux sinistrés de rester connectés avec leurs proches et de continuer à communiquer dans les meilleures conditions malgré la situation.

Restons unis face aux incendies en Gironde 🌲 Pour aider les personnes évacuées au Parc des Expos de Bordeaux à rester connectées avec leurs proches, @Free y a déployé en urgence une station mobile provisoire de forte capacité 🚀 Un immense merci à nos équipes sur le… pic.twitter.com/tcng7YORh1 — Free 1337 (@Free_1337) July 28, 2026



Dans son message, Free a également salué l’engagement de ses équipes techniques, mobilisées ” jour et nuit tout le week-end , pour apporter leur soutien” tout en souhaitant bon courage aux personnes touchées par les incendies en Gironde.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox