Abonnés Bbox : Bouygues Telecom annonce offrir l’accès à 9 chaînes payantes durant tout le mois d’août

A l’occasion de ses 30 ans, Bouygues Telecom offre à ses clients équipés d’un décodeur TV, l’accès aux chaînes du Bouquet TV Bbox jeunesse.

Vous êtes un abonné Bbox avec TV et vous n’avez pas souscrit aux bouquets TV Bbox Famille ou Bbox Jeunesse ? Pour vous, Bouygues Telecom annonce ce 29 juillet mettre en clair le bouquet TV Bbox Jeunesse durant tout le mois d’août. Les chaînes suivantes seront ainsi offertes:

Boomerang (canal 108)

Boomerang+1 (canal 109)

Cartoonito (canal 110)

Dreamworks (canal 113)

Nickelodeon (canal 111)

Nickelodeon+1 (canal 112)

Nickelodeon Junior (canal 115)

NickToons (canal 107)

Canal J (canal 106)

A l’issue de cette période de gratuité et si les clients souhaitent toujours pouvoir en profiter, ces chaînes seront disponibles au prix promotionnel de 6.99€/mois, au lieu de 9.99€/mois sans engagement. Cette offre sera valable pour toute souscription du bouquet TV Bbox Jeunesse avant le 11 octobre 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox