Canal signe un “accord historique” à près d’1 milliard d’euros pour le cinéma français, mais maintient sa ligne rouge

Malgré un engagement inédit de 980 millions d’euros sur cinq ans en faveur du cinéma français et européen, le patron de Canal+ prévient qu’il ne reviendra pas sur sa décision de ne plus financer les films de ceux qui, selon lui, portent atteinte à l’image du groupe.

Une bonne nouvelle au sens large pour le septième art dans l’Hexagone, mais aussi en Europe. Le groupe Canal+ vient de sécuriser son partenariat avec le cinéma français pour les cinq prochaines années, a-t-il fait savoir le 27 juillet en marge de la présentation de solides résultats semestriels. L’accord, conclu avec les organisations du secteur, prévoit un investissement de 980 millions d’euros entre 2028 et 2032 dans le cinéma français et européen.

Sur X, le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, s’est félicité de cet engagement qu’il qualifie d’accord historique : “Un engagement historique à la hauteur d’une conviction profonde : le cinéma français, le plus dynamique des cinémas européens et aux tous premiers rangs des cinémas mondiaux, mérite d’être soutenu, financé et accompagné. C’est ce que nous faisons depuis plus de 40 ans, et ce que nous continuerons à faire avec fierté pour offrir à nos abonnés le meilleur du cinéma, 6 mois après sa sortie en salles”.

Très heureux d’annoncer un nouvel accord historique entre @CANAL+ et les organisations du cinéma français.

Près d’1 milliard d’euros investis par CANAL+ sur une durée inédite de 5 ans, entre 2028 et 2032, dans le cinéma français et européen. Un engagement historique à la hauteur… — Maxime Saada (@maxsaada) July 27, 2026

Un accord historique… mais une position inchangée

Cet accord intervient toutefois quelques semaines après la polémique née lors du Festival de Cannes. En mai dernier, plusieurs personnalités du cinéma avaient signé une tribune dénonçant « l’emprise grandissante de l’extrême droite » dans le secteur, visant notamment Vincent Bolloré, actionnaire de Canal+. En réaction, Maxime Saada a annoncé le 28 juillet à l’AFP: « Je n’oublie rien. C’est 1 % des gens qui ont signé cette pétition. Je reste sur ma position qui est que, si des gens portent préjudice à l’image de Canal+, on ne financera pas leur film. »

Il ajoute que cette position « va être prise en considération », tout en assurant qu’elle ne remet pas en cause la politique éditoriale du groupe : « On n’a, en revanche, jamais changé notre politique, et on ne la changera pas, de diversité du cinéma français. » Dans le détail, Canal+ investira 190 millions d’euros par an entre 2028 et 2030, puis 205 millions d’euros en 2031 et 2032. C’est la première fois qu’un accord de financement du cinéma est conclu pour une période de cinq ans.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox