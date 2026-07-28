Incendies en Gironde et dans les Landes : Orange offre jusqu’à la data illimitée aux clients évacués

Face aux importants incendies qui touchent actuellement la Gironde et les Landes, Orange met en place un dispositif de solidarité pour aider les habitants des communes évacuées à rester connectés.

Les feux qui ravagent actuellement la Gironde et les Landes contraignent de nombreux habitants à évacuer leur domicile. Dans ce contexte d’urgence, Orange annonce la mise en place de mesures pour permettre à ses abonnés concernés de rester connectés.

L’opérateur historique vient d’annoncer sur X offrir 200 Go de data mobile ainsi qu’une option comprenant les appels et SMS illimités en France métropolitaine à ses abonnés grand public résidant dans les communes évacuées, afin de leur permettre de communiquer sans contrainte avec leurs proches et les services utiles. Orange précise également que ses clients professionnels concernés bénéficient à présent d’un accès illimité à la data, afin de leur permettre de poursuivre leur activité malgré les perturbations liées aux incendies.

Face aux incendies en Gironde et dans les Landes, Orange est pleinement mobilisé pour accompagner les populations sinistrées en leur proposant des solutions adaptées.

Nous offrons à nos clients dans les communes évacuées 200 Go de data mobile ainsi qu’une option illimitée en voix… — Orange France (@Orange_France) July 28, 2026

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox