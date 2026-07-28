Free lance discrètement Robee, son nouvel assistant IA capable de dépanner les abonnés Freebox

L’intelligence artificielle fait son apparition dans l’assistance Free.

Une nouvelle fonctionnalité commence à apparaître chez certains abonnés Freebox. Lorsqu’ils ouvrent la rubrique Assistance de leur équipe Free Proxi en dehors des horaires d’ouverture, un nouveau message s’affiche : « Besoin de dépanner votre Freebox ? Robee, votre Assistant IA peut également vous accompagner. » En sélectionnant cette option, les abonnés sont accueillis par Robee, un assistant conversationnel basé sur l’intelligence artificielle dont le nom fait référence à Rodolphe ex-égérie des campagnes TV de Free. Celui-ci explique qu’il « prend le relais la nuit en cas de dépannage Freebox » et peut tenter de résoudre les problèmes rencontrés.

L’assistant précise toutefois être « encore en apprentissage », alors vous l’avez compris si ses réponses ne suffisent pas à régler la situation, le dossier pourra être repris par un conseiller Free Proxi, qui recontactera l’abonné si nécessaire. Concrètement, Robee est destiné aux demandes de dépannage liées à la Freebox lorsque les équipes locales ne sont plus disponibles. Pour les autres types de demandes, l’utilisateur peut simplement saisir son message, qui sera traité ultérieurement par son équipe Free Proxi. Cette nouveauté ne semble pas encore déployée partout, seuls certains Free Proxi proposent actuellement Robee, dont le nom fait . Le déploiement pourrait donc être progressif avant une généralisation à l’ensemble du réseau d’assistance de Free.

Source : KurbysS, Tiino_X83

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox