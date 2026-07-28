Canal+ accélère en France : plus d’abonnés et une rentabilité en hausse

Après un premier trimestre marqué par une activité historique stable mais un recul en Europe, Cana+ affiche un premier semestre plus encourageant sur le Vieux Continent.

Après un 1er trimestre prudent marqué notamment par les effets de l’arrêt de C8, de la fin de la distribution de DAZN en France et de plusieurs ajustements en Europe, Canal+ présente un premier semestre 2026 en nette amélioration. Si l’acquisition de MultiChoice continue de changer l’échelle du groupe, les activités historiques affichent également des signes positifs. Au premier semestre, le chiffre d’affaires du groupe progresse de 40 % sur un an, à 4,287 milliards d’euros, tandis que le résultat opérationnel ajusté (EBITa) bondit de 68 % à 433 millions d’euros. Une performance principalement liée à l’intégration du leader africain de la télévision payante. Hors MultiChoice, le chiffre d’affaires progresse toutefois de 1,4 % à périmètre et taux de change constants, tandis que l’EBITa augmente de 13 %.

La France retrouve une dynamique positive

Parmi les satisfactions du semestre, Canal+ met en avant les performances de ses activités européennes, et plus particulièrement françaises. Le groupe explique que « l’Europe bénéficie d’une dynamique positive notamment en France grâce à une gestion rigoureuse des coûts, à la croissance du parc d’abonnés et à une baisse du taux d’attrition », c’est-à-dire du nombre de résiliations. Dans le même temps, Studio Canal continue d’alimenter le portefeuille de productions du groupe. Maxime Saada , président du directoire du groupe, met notamment en avant « un excellent semestre », marqué par les succès de Gourou en France et de Pressure aux États-Unis, mais aussi par la meilleure vente du Festival de Cannes 2026 avec The Midnight Library. Fort de ces résultats, Canal+ maintient l’ensemble de ses objectifs financiers pour l’exercice en cours malgré « un contexte macroéconomique et géopolitique incertain pouvant peser sur certaines activités ». Le groupe estime également que l’intégration de MultiChoice produit déjà les effets attendus. « Nous avons d’ores et déjà atteint la moitié de notre objectif de 250 millions d’euros de synergies pour 2026 et le montant restant devrait être atteint d’ici à la fin de l’année. Nous confirmons tous nos objectifs pour l’exercice en cours et à moyen terme », conclut Maxime Saada.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox