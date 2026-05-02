Canal+ stable mais offensif : « nouvelles victoires en Europe » et razzia sur le football

Le groupe a dévoilé ses résultats du premier trimestre 2026 : une activité globalement stable malgré un repli en Europe, tandis que Canal+ accélère fortement sur les droits du football en Europe.

Canal+a dévoilé le 28 avril ses résultats pour le premier trimestre 2026 avec une trajectoire stable. Le chiffre d’affaires total du groupe atteint 2,169 milliards d’euros, en progression de 41% sur un an, une hausse qui s’explique avant tout par l’intégration de MultiChoice, reflet d’un changement d’échelle majeur. Mais une fois cet effet neutralisé, la réalité est beaucoup plus mesurée puisqu’à périmètre comparable, les revenus restent globalement stables, en léger recul de 0,4%. Dans ce contexte, l’activité historique de Canal+, c’est-à-dire sans MultiChoice, géant africain racheté en septembre 2025, affiche une croissance de 1,8%. Une progression positive qui montre que le cœur du groupe continue de progresser

L’Europe pèse sur les performances

C’est en Europe que les difficultés sont les plus visibles. Sur ce marché, le chiffre d’affaires recule de 1,6% au premier trimestre. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse : l’arrêt de la chaîne C8 en 2025, la fin de la distribution de DAZN en France ou encore certains ajustements d’activité en Europe centrale. Malgré cela, certaines zones résistent mieux, notamment la Pologne où la télévision payante continue de progresser, ou encore l’Autriche avec une bonne dynamique commerciale sur les offres OTT. Face à ce contexte, CANAL+ insiste sur sa discipline financière. Dans le communiqué, Maxime Saada souligne : « Nous entamons l’année 2026 avec de solides résultats financiers alors que nous entrons dans la phase d’exécution opérationnelle de notre stratégie. » En parallèle, le groupe s’appuie sur d’autres moteurs comme les activités de contenus distribution et autres qui progressent de 9%, portées notamment par les performances de StudioCanal au cinéma et la valorisation de son catalogue. En Afrique francophone, la croissance reste également solide, soutenue par les recrutements d’abonnés et les revenus publicitaires, ce qui contribue à compenser en partie le recul européen.

Canal+ à l’attaque sur le football

Au-delà des résultats, c’est surtout la stratégie du groupe qui se précise. Sur LinkedIn, Maxime Saada a clairement affiché ses ambitions autour du sport, et en particulier du football : « Le groupe Canal+ est plus que jamais le foyer du football. » Le dirigeant insiste également sur le positionnement mondial du groupe : « Commentateur des Coupes d’Europe sur tous les continents et en France jusqu’en 2031, Canal+ remporte de nouvelles victoires en Europe. » Dans le détail, plusieurs annonces structurantes ont été faites. En Pologne, Canal+ sécurise un nouvel accord avec l’UEFA garantissant l’exclusivité de la Ligue des champions jusqu’en 2031. En Autriche, le groupe récupère tous les droits de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conference à partir de 2027. En Belgique, Canal+ devient le nouveau diffuseur des Coupes d’Europe, tandis qu’en Suisse, les droits actuels sont renouvelés. Maxime Saada résume cette expansion : « Nous sommes désormais le principal diffuseur mondial des compétitions de clubs de l’UEFA. Plus de 50 pays et un dénominateur commun : Canal+. » Cette offensive sur le football n’a rien d’un hasard. Dans un contexte de stagnation en Europe, le sport premium reste un levier clé pour attirer et fidéliser les abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox