Voici les box internet les plus vieilles encore commercialisés en France, deux Freebox dans le Top 5

Wi-Fi 7, fibre à 8 Gbit/s… les opérateurs accélèrent sur les nouvelles technologies. Pourtant, plusieurs box encore commercialisées reposent sur des bases bien plus anciennes, avec du WiFi 5 et 1 Gbit/s.

Le grand écart du marché des box internet n’a jamais été aussi visible. D’un côté, des équipements flambant neufs compatibles Wi-Fi 7 et 8 Gbit/s, de l’autre, des box lancées il y a plus de dix ans… mais toujours proposées aux nouveaux abonnés. Et parfois, les différences ne sautent pas immédiatement aux yeux.

Chez Free, la situation est emblématique. Lancée en 2010, la Freebox Révolution est toujours au catalogue en 2026 avec l’offre Révolution Light. Sur le papier, elle n’est pourtant pas encore complètement dépassée : Wi-Fi 5 et jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement, soit des caractéristiques proches de certaines box plus récentes. Un positionnement comparable à celui de la SFR Box 7 ou de la Livebox 5, toutes deux limitées elles aussi à 1 Gbit/s et au Wi-Fi 5. Free a lance ensuite la mini 4K et la Delta qui ne sont plus disponibles avant de commercialiser la Freebox Pop, lancée en 2020, d’abord Wi-Fi 5 puis en WiFi 6 et enfin en WiFi 7, avec jusqu’à 5 Gbit/s partagés. L’Ultra a suivi plus récemment en janvier 2024 avec du 8 Gbit/s symétriques.

Chez SFR et RED by SFR, l’entrée de gamme repose encore sur une box dont la base technique remonte à 2016 avec la SFR Box 7. L’opérateur a toutefois modernisé par la suite son haut de gamme avec la Box 8 (2020, Wi-Fi 6) puis la Box 10+ (2025, Wi-Fi 7 et jusqu’à 8 Gbit/s). Du côté d’Orange, la Livebox 5, lancée en 2019, reste encore présent dans une offre, la Série Spéciale Livebox Lite Fibre, ce qui la place sur un positionnement technique proche des box d’entrée de gamme concurrentes. Elle est progressivement remplacée par la Livebox 6 (2022, Wi-Fi 6E, jusqu’à 2 Gbit/s), proposée depuis peu par Sosh et surtout la Livebox 7 (2023, Wi-Fi 7, jusqu’à 8 Gbit/s), mais aussi la Livebox S Wifi 7.

Sosh, longtemps associé à du matériel plus ancien, a justement revu sa copie. L’opérateur propose désormais une seconde offre Boost Fibre avec une Livebox 7 SE (2025/2026) compatible Wi-Fi 7 et affichant jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement et 2 Gbit/s en envoi. Son offre classique repose sur une Livebox 6 (Wi-Fi 6E, jusqu’à 2 Gbit/s). Une montée en gamme nette qui le fait sortir du segment des box vieillissantes.

Enfin, Bouygues Telecom a largement renouvelé sa gamme. L’entrée de gamme repose sur la Bbox Fit, lancée le 7 novembre 2022, avec Wi-Fi 6 et jusqu’à 1 Gbit/s. Le milieu et le haut de gamme ont été modernisés avec un nouveau serveur présenté le 16 janvier 2025, puis une généralisation du Wi-Fi 7 depuis le 20 janvier 2026 sur les offres Bbox Must et B&You, avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 8 Gbit/s. A noter aussi l’existence d’une offre fin de Série en WiFi 5 avec 1 Gbit/s qui elle repose sur le serveur Bbox Sensation dont la première version a été lancée en 2014. Au final, le constat est frappant des box lancées à près de dix ans d’intervalle peuvent encore afficher des caractéristiques similaires sur le papier, notamment sur le Wi-Fi 5 et les débits à 1 Gbit/s. La Freebox Révolution a ainsi été lancée 6 ans avant la Box 7 de SFR, ou encore 9 ans avant la Livebox 5.

Le top 5 des box internet les plus anciennes encore commercialisées en 2026 :

Freebox Révolution (Free) – 2010 – WiFi 5 – jusqu’à 1 Gbit/s Bbox fin de série- 2014- WiFi 5 – Jusqu’à 1 Gbit/s SFR Box 7 (base Box Plus) (SFR / RED) -2016 -Wi-Fi 5 -jusqu’à 1 Gbit/s Livebox 5 (Orange) –2019 -WiFi 5 – jusqu’à 1 Gbit/s Freebox Pop (Free) – 2020 -WiFi 5 – jusqu’à 5 Gbit/s partagés

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox