Le saviez-vous : Free Mobile cache une option gratuite redoutable pour disparaître des appels sans couper internet

Envie de souffler sans pour autant mettre votre smartphone en mode avion ? Free Mobile propose à ses abonnés une fonctionnalité gratuite assez discrète qui permet de ne plus recevoir le moindre appel tout en continuant à profiter normalement de son forfait mobile.

Peu connue du grand public, l’option « Abonné absent » est accessible directement depuis l’Espace Abonné Free Mobile. Elle permet de bloquer automatiquement tous les appels entrants vers votre ligne, sans avoir à éteindre votre téléphone ni à activer un mode de renvoi complexe.

Pour l’activer, il suffit de se rendre dans la rubrique « Mon forfait mobile », puis « Mes services » depuis l’Espace Abonné. Une fois le service activé, toute personne cherchant à vous joindre entendra un message vocal indiquant : « Free Mobile bonjour, votre correspondant n’est pas joignable, veuillez le rappeler ultérieurement. Vous pouvez aussi lui envoyer un texto. » Le message est ensuite répété en anglais avant la fin de l’appel.

Une solution pratique pour retrouver un peu de tranquillité

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette fonctionnalité ne coupe pas l’ensemble des services de votre ligne. Les appels entrants sont simplement rejetés, mais vous continuez à pouvoir téléphoner, envoyer des SMS, recevoir des messages et utiliser internet en 4G ou en 5G sans aucune restriction.

L’option peut ainsi s’avérer utile lors d’un déplacement professionnel, pendant des vacances, lors d’une réunion importante ou simplement lorsque l’on souhaite éviter d’être dérangé pendant quelques heures ou quelques jours.

Elle peut également présenter un intérêt lors d’un séjour à l’étranger. Dans certaines destinations situées hors de l’Union européenne ou hors des zones incluses dans votre forfait, la réception d’appels peut entraîner des frais. En activant « Abonné absent », les appels sont automatiquement rejetés avant d’être pris en charge par votre ligne, ce qui permet d’éviter certains coûts liés à des appels entrants non désirés.

Une arme supplémentaire contre les appels indésirables

Cette option peut aussi séduire les abonnés lassés par le démarchage téléphonique ou les appels frauduleux. Certes, le cadre réglementaire s’est considérablement renforcé ces dernières années. Les entreprises ne peuvent plus démarcher un particulier sans son consentement préalable ou sans relation contractuelle existante. Cette évolution marque un tournant important dans la lutte contre les appels commerciaux intempestifs. Pour autant, les appels frauduleux, les tentatives d’arnaque et certains appels automatisés n’ont pas disparu. Dans ce contexte, l’option « Abonné absent » constitue une solution simple et radicale pour retrouver ponctuellement sa tranquillité sans renoncer aux autres usages de son forfait mobile. L’activation comme la désactivation du service sont gratuites et peuvent être effectuées à tout moment depuis l’Espace Abonné Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox