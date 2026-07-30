Ça y est, Bouygues Telecom applique ses nouveaux frais de résiliation à tous ses abonnés mobiles sans engagement

Annoncée au printemps, la généralisation des frais de résiliation chez Bouygues Telecom est désormais effective. Depuis le 27 juillet, tous les abonnés aux forfaits mobiles sans engagement de l’opérateur sont concernés.

Ce qui n’était jusqu’ici qu’une évolution annoncée depuis fin mars est désormais une réalité. Depuis le 27 juillet 2026, Bouygues Telecom applique des frais de résiliation de 5 euros à l’ensemble de ses forfaits mobiles sans engagement, y compris ceux commercialisés sous sa marque principale, rappelle Tiino_X83 sur X.

Après avoir appliqué cette mesure aux nouveaux abonnés en janvier, l’opérateur avait ensuite commencé à prévenir ses abonnés actuels au printemps par courriel, en les informant de cette modification de leurs conditions contractuelles. Le message précisait que le tarif mensuel du forfait restait inchangé, mais que des frais de 5 euros seraient désormais facturés en cas de résiliation à partir du 27 juillet. Après avoir instauré ces frais sur les offres B&You puis chez les MVNO intégrés au groupe, comme NRJ Mobile ou Auchan Télécom, l’opérateur a finalement étendu cette pratique à tous ses forfaits mobiles sans engagement.

Les abonnés ayant été informés de cette modification bénéficiaient toutefois d’un droit prévu par le Code de la consommation : ils pouvaient résilier leur contrat sans frais pendant un délai de quatre mois suivant la notification de ce changement. Ce délai continue de courir pour les clients ayant reçu l’information récemment, si x’est le cas . En revanche, les forfaits avec engagement incluant un smartphone ne sont pas concernés par cette évolution, leurs conditions de résiliation étant déjà encadrées par des règles spécifiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox