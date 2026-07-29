« Certifié moins cher ou remboursé » : Bouygues Telecom dégaine une nouvelle garantie pour ses clients mobile

L’opérateur de Martin Bouygues affiche son ambition de simplifier l’acquisition de smartphones neufs en lançant une nouvelle promesse, celle de vous rembourser la différence si votre smartphone est moins cher ailleurs. Plusieurs conditions sont toutefois à respecter.

Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence, ce message promotionnel pullule depuis des années dans les grandes surfaces et vous savez quoi ? Bouygues Telecom emboîte aujourd’hui le pas avec sa toute nouvelle promesse « Certifié moins cher ou remboursé ». L’opérateur l’assure, il remboursera “la différence de prix constatée par le client auprès des autres principales enseignes de vente de smartphones éligibles, hors marketplaces”. Alors comment ça marche ? Il y a, et nous pouvions nous en douter un certain nombre de conditions à respecter.

Ce que nous apprenons, c’est que le remboursement de la différence de prix sera accepté si “celle-ci est supérieure à 5 €, dans la limite de 150 € maximum par remboursement et de 3 participations par client et par année calendaire. Si l’écart constaté est inférieur ou égal à 5 €, aucun remboursement n’est effectué”,

Par ailleurs, l’offre est réservée aux clients particuliers ayant acheté un mobile neuf auprès de Bouygues Telecom. Le remboursement de la différence s’applique alors sur le prix comptant du mobile seul (hors subvention liée à un forfait, hors remise, promotion, bon d’achat, cashback ou avantage de fidélité) constaté chez un revendeur éligible pour un même mobile (marque, modèle et capacité de mémoire identiques) dans les trois jours suivant la date d’émission de la facture Bouygues Telecom, sous réserve de soumettre un dossier dans les dix jours suivant l’achat. Les prix sont vérifiés par un organisme tiers indépendant mandaté par Bouygues Telecom, dont le constat est opposable, et le remboursement est effectué par virement bancaire dans un délai de six à huit semaines après réception d’un dossier conforme, selon les conditions d’éligibilité, la liste des revendeurs éligibles et les modalités prévues par l’opérateur.

“Dans un marché concurrentiel et en constante évolution, l’acquisition d’un smartphone représente un investissement significatif qui demande une attention particulière, surtout dans un contexte économique où chaque dépense compte. Avec “Certifié moins cher ou remboursé”, nous offrons à nos clients la certitude de faire le meilleur choix, en toute sérénité. Cette promesse s’inscrit pleinement dans notre engagement visant à simplifier leur quotidien et renforcer leur confiance, en leur garantissant une tranquillité d’esprit totale », explique Marc Laurier, directeur Marketing grand public de Bouygues Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox