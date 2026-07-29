Prime Video va connaître sa plus importante refonte depuis des années

Le géant américain teste une nouvelle interface dopée à l’IA générative pour personnaliser davantage les recommandations et la recherche de contenus sur sa plateforme de streaming. Alexa devrait être intégrée encore plus à Prime Video.

Après Alexa+, c’est au tour de Prime Video de passer à l’IA générative. En tout cas, c’est le plan porté personnellement par Jeff Bezos, qui souhaite faire de la plateforme de streaming une vitrine des ambitions d’Amazon dans l’intelligence artificielle. Selon Reuters, le fondateur de géant américain supervise de près un vaste projet de refonte de Prime Video, baptisé en interne Lighthouse. Son objectif est de placer l’IA au cœur de l’expérience des plus de 200 millions d’utilisateurs du service, alors qu’Amazon cherche à combler son retard perçu face à des acteurs comme OpenAI ou Anthropic. L’idée est de proposer une interface beaucoup plus personnalisée grâce à l’IA générative, laquelle serait capable d’apprendre les préférences des abonnés, de répondre à des requêtes vocales et de mettre en avant des suggestions de contenus adaptées à chaque profil. Parmi les pistes étudiées figurent des recommandations dynamiques sous forme de catégories comme « films d’action des années 1980 » ou « comédies romantiques de Noël », générées en fonction des goûts de l’utilisateur.

Cette refonte serait née après une réunion tendue à l’automne dernier. D’après Reuters, Jeff Bezos aurait jugé que les premiers projets de modernisation de Prime Video ne mettaient pas suffisamment en avant les capacités d’Amazon en matière d’IA, poussant les équipes à repartir de zéro. Le projet est déjà testé auprès d’un nombre limité d’utilisateurs et pourrait encore évoluer avant un éventuel déploiement. Pour l’heure, Amazon n’a toutefois pas daigné commenter ces informations. D’après Reuters, le groupe envisage également d’intégrer davantage Alexa à Prime Video afin de faciliter la recherche de contenus par la voix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox