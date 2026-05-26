Abonnés Freebox Delta et Ultra : Alexa+ débarque en France et est incluse dans Amazon Prime

Amazon ouvre officiellement l’accès à Alexa+ en France. Grâce à l’IA générative, son assistant vocal devient plus conversationnel, plus intelligent et surtout capable d’agir concrètement pour les utilisateurs.

Après de l’attente et même quelques tests, Amazon Alexa+ débarque officiellement en France. Propulsée par l’intelligence artificielle générative, cette nouvelle version de l’assistant vocal d’Amazon promet une expérience bien plus naturelle, conversationnelle et surtout proactive. Une évolution majeure pour Alexa, qui ne veut plus seulement répondre à des commandes, mais devenir une véritable assistante personnelle capable d’agir à la place des utilisateurs.

Amazon mise gros sur cette nouvelle génération d’Alexa, présentée comme un tournant technologique comparable à l’arrivée des premiers assistants vocaux il y a près de dix ans. Cette fois, l’objectif est clair : intégrer pleinement l’IA générative dans le quotidien des foyers français.

Une Alexa beaucoup plus naturelle

Avec Alexa+, Amazon veut faire oublier les interactions rigides des assistants vocaux classiques. Fini les formulations précises ou les commandes mécaniques : l’assistant comprend désormais des phrases incomplètes, des expressions familières et des conversations plus fluides.

Amazon insiste particulièrement sur l’adaptation culturelle au marché français. Alexa+ comprend les références locales, le vocabulaire courant, l’argot ou encore certaines habitudes bien françaises. Le géant américain explique même avoir abandonné le « vous » au profit du « tu » afin de rendre les échanges plus naturels. L’assistant est également capable de conserver le contexte d’une conversation, même lorsqu’elle se poursuit sur un autre appareil.

La grande nouveauté d’Alexa+, c’est sa capacité à passer à l’action. L’assistant peut désormais réserver un restaurant, envoyer un e-mail, gérer des achats ou contrôler la maison connectée de manière beaucoup plus intelligente. Amazon annonce plusieurs partenariats spécifiques à la France avec des services comme TheFork pour les réservations de restaurants, Tripadvisor pour les voyages, Fever pour les événements, Treatwell pour les rendez-vous beauté et MesDépanneurs.fr pour trouver un artisan

Dans la maison connectée, Alexa+ promet aussi une approche beaucoup plus intuitive. Dire simplement « il fait sombre » pourra suffire à allumer les lumières de la pièce, sans avoir besoin de citer le nom exact d’un appareil. Alexa+ apprend progressivement les habitudes du foyer : goûts musicaux, préférences alimentaires, routines ou encore comportements des différents membres de la famille grâce à la reconnaissance vocale.

L’assistant devient également plus proactif. Il peut anticiper certains besoins, lancer automatiquement des routines, rappeler des informations importantes ou adapter l’ambiance du domicile selon les habitudes de l’utilisateur. Amazon parle désormais d’« IA ambiante », une intelligence artificielle présente en permanence mais censée rester discrète.

Inclus avec Prime, mais pas pour tout le monde

Alexa+ est intégrée sans surcoût à l’abonnement Amazon Prime. Hors Prime, le service sera facturé 22,99 euros par mois après la phase d’accès anticipé durant laquelle elle est gratuite. Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Le déploiement commence dès maintenant en France, mais de manière progressive. Les utilisateurs disposant déjà d’un appareil Echo compatible (allant des enceintes connectées Echo aux tablettes en passant par les appareils Fire TV) peuvent demander un accès anticipé sur le site d’Amazon, tandis que les nouveaux appareils Echo récents permettront un accès immédiat. Amazon prévoit d’ouvrir Alexa+ à des centaines de milliers de clients français dans les prochaines semaines. Cependant, comme on pouvait s’y attendre, aucune communication sur une intégration au player Devialet pour l’heure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox