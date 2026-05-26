Free Mobile : l’arrivée très rapide des prochains Xiaomi annoncée sur son site web

Les futurs Xiaomi 17T et 17T Pro devraient débarquer très rapidement chez Free, qui commence déjà à faire monter l’attente autour de leur lancement.

Free commence déjà à faire monter la pression autour des prochains smartphones de Xiaomi. L’opérateur affiche depuis ce matin un teaser sur son site mobile.free.fr annonçant un « lancement Xiaomi » prévu le 28 mai à 16h.

Même si Free ne cite pas explicitement les modèles concernés, tout porte à croire qu’il s’agira des très attendus Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro, dont la présentation officielle doit se tenir le même jour lors d’une conférence organisée à Vienne.

Avec le slogan « Capturez l’essentiel », le constructeur chinois met clairement l’accent sur la photo, un argument devenu central sur le segment premium. Comme à son habitude, Free devrait proposer ces nouveaux smartphones à l’achat comptant mais aussi via Free Flex, sa formule de location avec option d’achat, avec possiblement une offre de lancement. Le rendez-vous est donc donné au 28 mai à 16h sur le site de l’opérateur pour découvrir officiellement les nouveaux Xiaomi dans la boutique de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox