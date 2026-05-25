Quand les sites mobiles deviennent des vigies connectées pour repérer les feux de forêt avant tout le monde

Des caméras intelligentes sont installées sur les pylônes télécoms de TDF pour détecter plus vite les feux de forêt.

Face à l’augmentation du risque d’incendies liée aux épisodes de sécheresse et au changement climatique, de nouvelles technologies commencent à épauler les services de secours. En Seine-et-Marne, le SDIS 77 expérimente ainsi un dispositif de détection automatisée des feux de forêt installé directement sur des pylônes de TDF, en plein cœur de la forêt de Fontainebleau.

L’objectif est affiché est détecter un départ de feu le plus tôt possible afin de mobiliser rapidement les secours et limiter la propagation des flammes. « Plus un feu est détecté tôt, plus les moyens d’intervention peuvent être mobilisés rapidement et de manière adaptée », explique le commandant Paul-Edouard Laurain, chef du service communication du SDIS 77.

Pour cela, le SDIS 77 mise sur des caméras intelligentes capables d’analyser les images en temps réel grâce à des algorithmes détectant notamment les panaches de fumée. Contrairement aux systèmes traditionnels reposant sur les vigies, les patrouilles ou les signalements de témoins, ces équipements permettent une surveillance continue sur de vastes zones forestières.

Le projet a débuté par une phase d’expérimentation menée sur le pylône TDF de la Croix d’Augas, culminant à 45 mètres au-dessus de la forêt de Fontainebleau. Plusieurs caméras intelligentes y ont été installées afin de tester différentes solutions technologiques dans des conditions réelles. Deux feux contrôlés ont même été déclenchés à environ 5 et 10 kilomètres du pylône pour évaluer les performances des systèmes de détection. Le choix des pylônes ne doit rien au hasard car leur hauteur offre une visibilité dégagée sur plusieurs kilomètres, c’est un avantage dans les zones forestières où les obstacles visuels sont nombreux. TDF souligne également que ses infrastructures disposent déjà d’une alimentation électrique fiable de procédures d’accès sécurisées, ce qui facilite le déploiement rapide de ce type d’équipement.

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Aujourd’hui, plusieurs caméras ont été déployées sur différents pylônes TDF. Lorsqu’un événement suspect est détecté, une alerte est automatiquement générée puis vérifiée par les équipes du SDIS avant tout déclenchement d’intervention. Au-delà de la lutte contre les incendies, cette expérimentation illustre aussi les nouveaux usages possibles des infrastructures télécoms. Les points hauts exploités par TDF pourraient à terme accueillir d’autres dispositifs liés à la surveillance environnementale ou à la gestion des risques naturels.

Source : TDF

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox