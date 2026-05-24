Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement d’une offre Freebox Pop fidélité, mise à jour de vos serveurs, un arrêt etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Nouveau : Free lance l’offre Freebox Pop Fidélité à 29,99€/mois tout le temps pour les abonnés Crystal éligibles à la fibre. Plus d’infos…

Free lance une mise à jour 4.11.1 des Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra avec deux nouveautés. « Il est maintenant possible de créer des routes statiques vers toutes les addresses IP privées », annoncent les développeurs. Cette nouvelle version apporte également une autre nouveauté pratique : « un nom de domaine est maintenant associé automatiquement à chaque périphérique réseau ». Plus d’infos…

Free va fermer certains accès ADSL historiques en zone non dégroupée. Des abonnés Freebox V5 Only et IP-ADSL reçoivent actuellement un mail les informant de l’arrêt prochain de leur ligne. Plus d’infos…

Free mise sur le voyage pour séduire de nouveaux abonnés à son Forfait Free Max. L’opérateur vient de lancer un grand jeu-concours dans ses boutiques avec, à la clé, un séjour à New York pour deux personnes. Une opération marketing qui ressemble clairement à un coup d’accélérateur destiné à pousser les souscriptions à sa formule mobile premium récemment avant la fin du trimestre en cours. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC à récupérer simplement et gratuitement. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Pour la première fois, Free permet d’estimer précisément le nombre d’abonnés ayant choisi à la fois une Freebox et au moins un forfait Free Mobile. Un chiffre clé est dévoilé : 70% soit 5,32 millions de clients. Plus d’infos…

Un bug sur certaines Freebox Révolution force l’affichage de publicités malgré des réglages désactivés. Free a reconnu le problème et prépare un correctif. Plus d’infos…

Rachat de SFR : l’avenir des marques de l’opérateur au coeur des négociations, Free pourrait faire de RED sa propre marque low-cost. Plus d’infos…

Freebox : toujours zéro recrutement, Free reste en pleine traversée du désert commerciale en 2026 malgré une rentabilité au rendez-vous. Plus d’infos…

Free Mobile n’y arrive toujours pas : l’opérateur annonce zéro gain d’abonnés au 1er trimestre. Plus d’infos…

Free prévoit des renforts réseau temporaires pour améliorer les connexions 4G et 5G au Cercle Festival, à Marvelous Island et aux Papillons de Nuit. Plus d’infos…

Free accélère sur ses réseaux mobile et fibre avec une couverture 4G de 99,9% de la population. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox