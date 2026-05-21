Free révèle enfin combien d’abonnés Freebox ont aussi un forfait Free Mobile, c’est colossal

Pour la première fois, Free permet d’estimer précisément le nombre d’abonnés ayant choisi à la fois une Freebox et au moins un forfait Free Mobile. Un chiffre clé est dévoilé : 70%.

À l’occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre 2026, la maison mère de Free a discrètement levé le voile sur une donnée particulièrement suivie dans les télécoms : son taux de convergence. Iliad indique désormais que celui-ci atteint 70 % en France, en hausse de 2 points sur un an.

Derrière ce pourcentage se cache en réalité un volume très important d’abonnés. Avec une base de 7,6 millions d’abonnés Freebox, cela signifie qu’environ 5,32 millions de clients Freebox disposent également d’au moins un forfait Free Mobile. C’est la première fois qu’il est possible d’estimer aussi précisément ce chiffre chez Free. Jusqu’à présent, l’opérateur mentionnait la convergence dans ses résultats sans permettre d’estimer concrètement combien d’abonnés cumulaient ses offres fixe et mobile. Autrement dit, aujourd’hui, plus de 7 abonnés Freebox sur 10 ont aussi choisi Free Mobile. Une performance importante pour l’opérateur, qui mise fortement sur cette mécanique afin de fidéliser ses clients et réduire le churn, c’est-à-dire le taux de résiliation, lequel continue de baisser à la fois sur le fixe et le mobile selon Free.

La montée en puissance de la convergence a également un impact sur les revenus mobiles de Free. Si les revenus mobiles globaux ont reculé de 0,9 % au premier trimestre 2026, les revenus facturés directement aux abonnés ont eux progressé de 1,1 %. « Cette hausse relativement modeste reflète une forte intensité concurrentielle ainsi que l’effet dilutif des offres convergentes, pour lesquelles la remise est intégralement appliquée sur le tarif mobile », explique l’opérateur.

Pour rappel, les abonnés Freebox bénéficient d’importantes réductions sur les forfaits mobiles de l’opérateur grâce au programme Free Family, avec à la clé des remises pouvant atteindre 10 € par mois sur jusqu’à quatre lignes mobiles, ainsi qu’un accès à la data illimitée sur certaines offres, voire un forfait à 0 €/mois selon les cas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox