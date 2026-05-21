Iliad poursuit sa croissance en Europe et accélère dans le cloud et l’IA

Après une année 2025 record à plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 1,5 million de nouveaux abonnés, Iliad poursuit sa croissance au premier trimestre 2026. Le groupe de Xavier Niel continue d’améliorer sa rentabilité et sa génération de cash, mais la situation reste beaucoup plus contrastée en France où Free traverse une période de net ralentissement commercial sur le fixe comme sur le mobile.

Iliad démarre l’année 2026 sur une trajectoire toujours positive fort de ses 52 millions d’abonnés. Le groupe annonce un chiffre d’affaires consolidé de 2,608 milliards d’euros au premier trimestre, en hausse de 2,9% sur un an, avec une croissance organique atteignant 3,3%. La rentabilité continue également de progresser. L’OFCF (free cash-flow opérationnel) bondit de 17,6% à 591 millions d’euros, tandis que le résultat net ajusté grimpe de 39% à 92 millions d’euros. Dans le même temps, le ratio d’endettement du groupe continue de s’améliorer à 2,2x contre 2,3x fin 2025.

Le groupe de Xavier Niel revendique ainsi poursuivre sa dynamique de “croissance profitable” tout en maintenant son statut de leader européen de la croissance télécom. Mais derrière ces solides résultats financiers, la situation française apparaît beaucoup moins dynamique. Après une année 2025 déjà marquée par un fort ralentissement commercial, Free continue de stagner en France début 2026. Sur le mobile, l’opérateur n’a recruté aucun nouvel abonné net au premier trimestre et même constat sur le fixe. Malgré tout, l’opérateur affiche une rentabilité au rendez-vous avec une croissance de 1,4% de son chiffre d’affaires.

Iliad se démarque toujours en Italie

Sans surprise, Iliad Italia conserve sa place de numéro un des recrutements mobiles pour le 32e trimestre consécutif avec 100 000 nouveaux abonnés mobiles gagnés sur le trimestre. Sur le fixe, la filiale italienne a également recruté 41 000 nouveaux abonnés fibre. Le chiffre d’affaires italien bondit de 11,2% à 331 millions d’euros tandis que l’OFCF explose de 156%, confirmant la montée en puissance continue de la filiale lancée en 2018.

En Pologne, Play poursuit également sa croissance avec une progression de 5,5% des revenus services et une amélioration de ses recrutements mobiles et fixes. Comme pour Free, Iliad annonce zéro recrutement pour l’opérateur, préférant arrondir. Au-delà des télécoms, Iliad continue surtout d’accélérer dans ses activités stratégiques autour du cloud, des data centers et de l’intelligence artificielle.Le groupe met notamment en avant plusieurs succès récents de Scaleway, sélectionné par la Commission européenne dans le cadre du programme Cloud III doté de 180 millions d’euros, mais aussi choisi pour devenir le futur hébergeur de la Plateforme des données de santé française. Thomas Reynaud a également confirmé qu’Iliad poursuivait activement les discussions autour de la consolidation du marché français des télécoms “même si l’issue est incertaine”, dans le cadre du projet de rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free.