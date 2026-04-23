Scaleway en pleine ascension, la filiale cloud d’Iliad décroche l’hébergement de la Plateforme des données de santé

Après avoir intégré le cercle fermé des fournisseurs cloud retenus par la Commission européenne, Scaleway s’impose désormais un peu plus en France en annonçant avoir a été sélectionnée pour héberger la future Plateforme des données de santé, un projet stratégique autour du Système National des Données de Santé.

Quelques jours après avoir sa sélection parl’UE dans le cadre du programme “cloud souverain” de 180 millions d’euros, Scaleway franchit une nouvelle étape majeure. Le fournisseur cloud a été choisi comme futur hébergeur de la Plateforme des données de santé (PDS), à l’issue d’un processus de sélection particulièrement exigeant. Ce partenariat vise à créer un environnement sécurisé capable d’accueillir des bases de données de santé à grande échelle, incluant notamment une copie du Système National des Données de Santé (SNDS). L’objectif est de fluidifier l’accès à ces données pour les acteurs de la recherche et accélérer leur exploitation, notamment dans des cas d’usage avancés comme l’intelligence artificielle.

« La sélection s’est appuyée sur un processus particulièrement rigoureux, structuré autour de plus de 350 critères techniques couvrant des enjeux essentiels tels que la sécurité, la résilience, la performance et la capacité à opérer à grande échelle. Scaleway a démontré sa capacité à répondre à ces exigences en proposant une infrastructure opérée en Europe, capable de supporter des charges critiques et des volumes importants. Disposant de la certification “hébergeur de données de santé” (HDS), nous avons également démontré la crédibilité de sa trajectoire de qualification SecNumCloud, indispensable à l’hébergement des données sensibles de la PDS”, indique un communiqué.

Au-delà de la conformité réglementaire, c’est aussi la maîtrise technologique de bout en bout qui a pesé dans la balance. En limitant la dépendance à des technologies tierces, Scaleway met en avant un positionnement résolument souverain, en phase avec les attentes croissantes des pouvoirs publics. Mais l’enjeu dépasse largement la seule infrastructure. La Plateforme des données de santé doit permettre de rendre exploitables des volumes massifs de données complexes et hétérogènes. Sur ce terrain, Scaleway s’appuie notamment sur l’acquisition de la société française Saagie, spécialisée dans le DataOps, afin de renforcer ses capacités d’orchestration et de mise en qualité des données.

Déjà présent sur des secteurs critiques comme les services d’appel d’urgence du ministère de l’Intérieur ou certaines infrastructures bancaires, la filiale d’Iliad entend démontrer sa capacité à gérer des environnements sensibles, avec de fortes contraintes de sécurité et de montée en charge. Scaleway renforce ainsi son ancrage dans l’écosystème médical, notamment via des partenariats avec Paris Santé Campus ou encore des initiatives autour de l’IA hospitalière.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox