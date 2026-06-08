Bouygues, Free, Orange : qui va prendre quoi à SFR en une infographie

Qui récupérera les abonnés RED by SFR ? Que deviendront SFR Business, Prixtel ou encore les fréquences mobiles de l’opérateur ? Cette infographie permet de visualiser d’un coup d’œil le découpage envisagé dans le cadre du rachat de SFR.

Le projet de rachat de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange continue de se préciser. Après la signature d’un protocole d’accord avec Altice France, les trois opérateurs ont dévoilé les grandes lignes du partage des actifs de l’opérateur au carré rouge. Pour mieux comprendre cette répartition complexe, Tiino, membre de la communauté Free et fameux dénicheur d’informations, a réalisé une infographie synthétisant les principaux éléments de l’opération : les activités reprises par chaque opérateur, le poids économique de chaque lot ainsi que le montant estimé de chaque acquisition. De quoi mieux comprendre ce qu’il se passera, si tout est validé à terme.

Selon les informations communiquées, Bouygues Telecom récupérerait la plus importante part économique de l’opération avec environ 42 % du prix total de la transaction, soit un montant estimé à 8,55 milliards d’euros. L’opérateur reprendrait notamment l’activité SFR Business, à l’exception de certains « petits pros » récupérés par Free, ainsi que 5,9 millions de clients grand public SFR, l’opérateur virtuel Prixtel, le réseau mobile SFR dans les zones non denses dans le cadre de Crozon, des infrastructures dédiées au B2B fixe ainsi qu’une partie du réseau FTTH en zone très dense.

De son côté, Free (groupe Iliad) récupérerait environ 31 % de l’opération, soit une valorisation estimée à 6,31 milliards d’euros. L’opérateur mettrait notamment la main sur l’intégralité de RED by SFR et ses 6 millions de clients, ainsi que 1,6 million d’abonnés grand public SFR et 400 000 clients professionnels TPE sous la marque SFR.

Orange obtiendrait quant à lui environ 27 % des actifs repris, pour une valeur estimée à 5,49 milliards d’euros. L’opérateur historique récupérerait une partie des activités grand public de SFR ainsi que les MVNO Réglo Mobile, Syma et Coriolis, représentant au total environ 4,9 millions de clients.

Rappellons également que les fréquences mobiles de SFR seraient réparties entre les trois opérateurs. Certains actifs ne seraient toutefois pas immédiatement intégrés. Une partie des réseaux fixes et mobiles, des systèmes informatiques et des activités de distribution resterait au sein de SFR SA pendant une période transitoire d’au moins 30 mois. Durant cette phase, la société serait détenue à parts égales par Bouygues Telecom, Free et Orange afin d’assurer la continuité des opérations et de préparer le transfert progressif des actifs.

Enfin, le calendrier prévisionnel mentionné dans l’infographie prévoit une signature des documents définitifs au second semestre 2026, tandis que le closing de l’opération pourrait intervenir au second semestre 2027, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et de concurrence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox