Vous aimez The Walking Dead ? Free vous offre une chance de repartir avec des cadeaux collector

Les abonnés Free ont l’occasion de repartir avec des cadeaux aux couleurs de The Walking Dead : Dead City. À l’occasion du lancement de la saison 3 sur CINÉ+ OCS, Free organise un jeu-concours permettant de remporter plusieurs objets inspirés de l’univers de la série.

La troisième saison inédite de The Walking Dead : Dead City sera diffusée à partir du 27 juillet 2026 sur CINÉ+ OCS, en US+24, soit seulement un jour après sa diffusion aux États-Unis. Pour célébrer cet événement, Free et CINÉ+ OCS proposent un concours ouvert jusqu’au 12 août.

Ce spin-off de The Walking Dead retrouve Maggie et Negan, deux anciens ennemis contraints de faire équipe dans un New York isolé du reste du pays, où les zombies règnent toujours. La saison 3 compte huit épisodes de 52 minutes, diffusés chaque lundi à 21h sur OCS, avant d’être disponibles à la demande. Les deux premières saisons peuvent également être visionnées à la demande pour rattraper l’histoire avant le lancement des nouveaux épisodes.

Des figurines et des goodies à gagner

Jusqu’au 12 août, les abonnés peuvent tenter leur chance via le formulaire disponible sur le portail Free. Plusieurs cadeaux sont mis en jeu :

5 figurines Negan Action Figures

5 bouchons de bouteille Walker, représentant une tête de rôdeur

20 carnets et stylos aux couleurs de CINÉ+ OCS

Les fans de l’univers imaginé par AMC ont donc quelques semaines pour participer et tenter de remporter l’un de ces lots, tout en découvrant la nouvelle saison de The Walking Dead : Dead City.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox