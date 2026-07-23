SMS : Orange et SFR innovent pour les voyageurs, Free et Bouygues pourraient bientôt suivre

Les SMS de bienvenue à l’étranger ne serviront bientôt plus uniquement à rappeler les tarifs. Orange rejoint SFR en y ajoutant des liens vers les services du Quai d’Orsay, une initiative qui vise à être étendue à l’ensemble des opérateurs français.

Les SMS de bienvenue reçus à l’arrivée dans un pays étranger évoluent. Après SFR, Orange va lui aussi intégrer dans ces messages des liens vers les services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Une initiative annoncée par la Ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger Éléonore Caroit, qui pourrait ensuite être étendue aux autres opérateurs.

Les abonnés Orange qui voyagent à l’étranger recevront bientôt un SMS enrichi lorsqu’ils se connecteront à un réseau mobile étranger. En plus des informations habituelles sur leur forfait, le message donnera accès au service « Conseils aux voyageurs », qui recense les recommandations de sécurité, le niveau de vigilance et les informations pratiques pour chaque pays.

Il contiendra également un lien vers le Fil d’Ariane, le dispositif permettant de signaler son séjour aux autorités françaises afin d’être alerté ou contacté en cas de crise (catastrophe naturelle, attentat, conflit, etc.). Cette nouveauté est le fruit d’un travail mené entre Orange et la députée des Français de l’étranger Éléonore Caroit. Orange devient le deuxième opérateur à intégrer ces liens dans ses SMS, après SFR, qui avait annoncé leur déploiement le 9 juillet dernier. Une phase de test est prévue en août, pendant les grands départs en vacances.

Free Mobile et Bouygues Telecom pourraient suivre

L’objectif est désormais de généraliser cette pratique. Éléonore Caroit indique que des discussions sont en cours avec les autres opérateurs télécoms, mais aussi avec des compagnies aériennes, afin de diffuser plus largement ces informations de sécurité.

Si elles aboutissent, les abonnés de Free Mobile, Bouygues Telecom et des autres opérateurs pourraient eux aussi retrouver prochainement ces liens dans leurs SMS de bienvenue à l’étranger.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox